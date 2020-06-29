ماسكات الزبادي مع الفواكه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - تعد الزبادي عنصراً أساسياً في كثير من الخلطات الطبيعية للبشرة، حيث تحتوي على خميرة طبيعية تساعد الفتاة في الحصول على بشرة شبابية ونضرة، كما أنها موجودة دائمًا في مطبخِك.

وللحصول على نتيجة مضاعفة، اعتمدي على فواكه الموسم للاستفادة من الفيتامينات والمعادن الصحية الموجودة بها، لبشرة شبابية خالية من العيوب.

ماسك الزبادي مع الموز



الزبادي مع الموز



- ملعقة كبيرة زبادي لبشرة شبابية

- حبة موزة مهروسة

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرة الوجه والرقبة.

اتركي الماسك لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك بشكل دوري لتغذية بشرتِك، إذ يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعيد الحيوية لبشرتِك، وتعمل الزبادي على تهدئة البشرة وتغذيتها بالبروتين، أما العسل فهو أساسي لنعومة ولمعان طبيعي للبشرة

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ماسك الزبادي مع البرتقال

قناع للبشرة





- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عصير برتقال

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة نشا



في وعاء ضعي المكونات مع بعضها، واخلطيها جيدًا.

وزّعي الماسك بالفرشاة على بشرتِك، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة حيوية ونضرة، إذ يعمل البرتقال على تهدئة وتلطيف البشرة، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يساعدكِ في التخلص من التجاعيد، وتلعب النشا دورًا أساسيًّا في الحفاظ على حيوية بشرتِك.

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