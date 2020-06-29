نصائح جمالية من أنجلينا جولي لإطلالة دائمة الإشراقة والشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - تعد أنجلينا جولي واحدة من أكثر ممثلات هوليوود جمالاً، وهي أصبحت أيقونة للجمال في العالم من دون منازع. ولمناسبة عيد ميلادها الخامس والأربعين، نعرض فيما يلي أهم النصائح الجمالية التي تعد نتاج مسيرة مهنية طويلة جداً. فهي لا تزال حتى اليوم تتمتع بجمال خلاب وإطلالة شابة ومشرقة تتمنى كثيرات من النساء امتلاكها.



لا لعمليات التجميل

أنجلينا جولي



على عكس ما يعتقده كثيرون، لم تخضع النجمة أنجلينا جولي حتى الآن لأي عملية تجميل، رغم التعب والإرهاق والضغوط التي تترك أثراً سلبياً على جمال البشرة. وتقول النجمة في هذا الإطار أن هذا الأمر هو اختيار شخصي، لكنها في المقابل لا تنكر أنها لا تمانع في الخضوع لهذه العمليات في حال رأت أنها بحاجة إليها. وفي هذا الإطار، تنصح جولي النساء بالإصغاء لرغباتهن والقيام بما يرضي ذواتهن.

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العناية بالبشرة في عمر مبكر

أنجلينا جولي



تقول أنجلينا جولي أنه على المرأة أن تبدأ بالعناية ببشرتها في عمر مبكر، حيث ترى أن هذا الأمر استثمار طويل الأمد يترك أثره الإيجابي على البشرة مع مرور السنوات. انطلاقاً من ذلك، بدأت تولي بشرتها العناية الكاملة في سن مبكرة، من خلال استخدام تنظيف البشرة بشكل يومي، فهذه الخطوة تجعلها لا تحتاج الى أدوات تقشير تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية، واستخدام الواقي الشمسي، إضافة الى استخدام المنتجات الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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منتجات العناية بالبشرة الفاخرة

أنجلينا جولي



لطالما تفوقت النجمة أنجلينا جولي على نظيراتها من النجمات العالميات بجمال بشرتها ونضارتها وشبابها، رغم أنها لا تستخدم سوى القليل من مساحيق التجميل، فهي تحب الظهور دائماً على طبيعتها. وعلى رغم دخولها مرحلة الأربعينات، إلا أنها لا تزال تتمتع بوجه مشرق خال من التجاعيد. فجولي تحرص على اتباع نظام غذائي سليم، واستخدام منتجات العناية بالبشرة من أفضل الماركات العالمية، لا سيما مرطب البشرة والواقي الشمسي، ومقشرات الغليكوليك. كما أنها تولي أهمية خاصة لكريم الكافيار الذي يمد بشرتها بالبروتينات الضرورية.



مكياج ناعم وطبيعي

أنجلينا جولي



من المعروف أن النجمة أنجلينا تميل دائماً الى المكياج الناعم والطبيعي الذي يبرز ملامحها بطريقة أنثوية راقية. حيث تحرص على إبراز جمال عينيها بأسلوب دخاني خفيف وبسيط، الى جانب إبقاء شفتيها طبيعيتين، مما يخلق توازناً في مكياجها. وهذا ما تنصح به جولي أي امرأة للحصول على مظهر ناعم يلائم مختلف الأوقات.

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