ديتوكس للشعر لإزالة السموم بمكونات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 07:53 مساءً - صبغات الشعر، أدوات تصفيف الشعر، أنواع الشامبو التي تحتوي على مواد كيماوية سامة... كلها عوامل تلحق ضرراً كبيراً بالشعر. بالتالي، حان الوقت لإزالة السموم من شعرك باستخدام ديتوكس للشعر مكون من المواد الطبيعية، والذي يشكل خطوة ضرورية في روتين العناية بالشعر، وأحد العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية لتنظيف الشعر في الأعماق ومنحه الحيوية واللمعان، سنعرفك إليه في هذا المقال.



ديتوكس خل التفاح

ديتوكس خل التفاح



تخلصي من الشعر الجاف وأعيدي إليه الحيوية واللمعان بديتوكس خل التفاح لإزالة السموم من الشعر والتخلص من كل ما يؤدي الى جفافه. كل ما عليك فعله هو مزج ربع كوب من خل التفاح وكوبين من الماء، وتشطيف شعرك بالمزيج بعد غسله على الطريقة الاعتيادية. طبقي هذا الديتوكس مرة في الأسبوع.

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ديتوكس الخيار وعصير الليمون

ديتوكس الخيار وعصير الليمون



يعد ديتوكس الخيار وعصير الليمون مثالياً لإزالة السموم من الشعر والتخلص من كل الغبار والشوائب العالقة على الشعر، فهو يحتوي على حمض السيتريك الذي يعمل على إزالة القشرة ومعالجة جفاف فروة الرأس. اهرسي حبة مقشرة من الخيار وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، وبضع قطرات من أي زيت عطري. دلكي شعرك وفروة رأسك بالمزيج واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. استخدمي ديتوكس الشعر هذا مرتين في الأسبوع.

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ديتوكس باكينغ السودا

ديتوكس باكينغ السودا



هذا الديتوكس هو الأنسب للشعر الدهني، حيث يعمل على تنظيفه من الدهون والزيوت بشكل مثالي. امزجي ربع كوب من صودا الخبز مع كوب من الماء الفاتر، وطبقي المزيج على شعرك، واتركيه لبضع دقائق فقط. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية. استخدمي هذا الديتوكس مرة في الأسبوع.



ديتوكس حليب جوز الهند

ديتوكس حليب جوز الهند



هذا الديتوكس مليء بالبروتينات ومضادات الأكسدة، التي تعمل على إزالة السموم من الشعر، وتغذية الشعر في الأعماق. امزجي ربع كوب من الشامبو الخاص بك مع ربع كوب من حليب جوز الهند، وكبسولتين من الفيتامين E، و15 قطرة من أي زيت عطري. حركي المزيج جيداً وطبقيه على شعرك، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالماء الفاتر. استخدمي هذا الديتوكس مرتين في الأسبوع.

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