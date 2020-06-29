الامارات | بعد انتهاء "برنامج التعقيم".. الشارقة ترشّ في شوارعها نصف مليون لتر من العطور

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء "برنامج التعقيم".. الشارقة ترشّ في شوارعها نصف مليون لتر من العطور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - . قامت بلدية الشارقة أمس بتعطير شوارع المدينة بنصف مليون لتر من العطور وباستخدام 10 أنواع عطرية فاح عبيرها في جميع المناطق احتفاء بأبطال التعقيم وبانتهاء برنامج "التعقيم الوطني" وإيصال رسالة شكر لجميع أفراد المجتمع على تعاونهم والتزامهم في منازلهم . Advertisements جاء ذلك في ختام مسيرة شكر وعرفان لفرق "التعقيم الوطني" تقديرا لجهودهم الكبيرة في تعقيم جميع مناطق مدينة الشارقة السكنية والصناعية. وانطلقت المسيرة من مسجد النور بالشارقة وحطت بمحطتها الأخيرة في مقر مسرح المجاز بمشاركة أكثر من 200 آلية ومركبة معربين عن شكرهم وتقديرهم لفرق العمل التي ساهمت في نجاح البرنامج الوطني للتعقيم.

وكانت فرق التعقيم في المدينة قد أنجزت أكثر من "نصف مليون" ساعة عمل نفذها أكثر من 1200 مهندس وعامل باستخدام 85 مليون لتر من المعقمات وأفضل المعدات والآليات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والبالغ عددها 900 آلية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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