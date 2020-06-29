الامارات | زوج عبلة كامل: إعتزالها كذبة و "إشاعة ما لهاش أي معنى خالص"

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج عبلة كامل: إعتزالها كذبة و "إشاعة ما لهاش أي معنى خالص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الفنّان المصري أحمد كمال ما تم تداوله مؤخراً عن اعتزال الفنّانة عبلة كامل، وقال إنّ الخبر لا يعدو كونه “كذبة، أو شائعة تم اختلاقها لسببٍ ما.”

وقال كمال لـ CNN بالعربية: يمكنني القول على لسان عبلة إنها “معتكفة حالياً، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل، فيما إذا وجدت مشروعاً مناسباً، يتوافق مع قناعاتها”.

وأشار إلى رفضها إطلالات إعلامية في برامج مرموقة، “رغم عرض أجور عالية لقاء هذه الإطلالات”، والسبب تمسكها بقرار عدم إجراء مقابلات صحافية منذ زمنٍ بعيد.

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وأوضح الفنّان المصري أنّ زميلته (وأم ابنتيه) عبلة كامل “لا تتعامل مع السوشيال ميديا مطلقاً، وتتواصل في نطاق محدود مع المقربين منها.

لكن “موضوع الاعتزال ف إشاعات ما لهاش أي معنى خالص” على حد تعبيره، وأكّد الفنّان أحمد كمال عدم وجود رابط بين التزام عبلة الديني والابتعاد عن المشاريع الفنية مؤخراً.

وانشغل جمهور عبلة كامل خلال الساعات الأخيرة، باحتمال انهاء الفنّانة المصرية لمشوارها الفني، وذلك بعدما نشرت إحدى وسائل الإعلام المصرية قصة تشير إلى ذلك.

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