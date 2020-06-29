الامارات | حرب شرسة بين البشر والحيوانات في أندونيسيا.. ضحاياها نمور نادرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر على نمر سومطري نافق في باندا آتشيه الإندونيسية في حادث ثان يطال هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في أقل من أسبوع وفق ما أعلن مسؤولون بيئيون اليوم.

وأوضحت السلطات أنه في الحالتين، استهدف سكان محليون على الأرجح النمرين لمهاجمتهما ماشيتهم مؤكدة تزايد الصراع بين البشر والحيوانات في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة حماية البيئة في جنوب آتشيه إنها عثرت على جيفة النمر قرب مزرعة.

وأشار رئيس الوكالة هادي سفيان إلى أنه "لم تكن هناك أي مصائد أو إصابات جسدية ونعتقد أنها حالة تسميم" مضيفا أنه يتم تشريح الجيفة.

والأسبوع الماضي، عثرت السلطات على جيفة نمر في حديقة باتانغ غاديس الوطنية في شمال سومطرة وبدا أيضا أنه نفق تسمما. وغالبا ما تحدث نزاعات بين البشر والحيوانات في إندونيسيا في المناطق التي يتم فيها تطهير الغابات المطيرة لإفساح المجال لمزارع زيت النخيل.

ويعتبر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أن نمور سومطرة معرضة لخطر الانقراض ويقدر أن العدد المتبقي منها أقل من 400. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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