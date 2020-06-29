شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا: شركة أمريكية تحدد سعر علاج «ريميديسفير» بـ 2340 دولاراً لكل مريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شركة «جلياد» للأدوية سعر علاج «ريميديسفير» لمدة خمسة أيام، والذي أتضح مؤخرا أنه مفيد في تقليل وقت تلقي العلاج داخل المستشفيات للمرضى المصابين بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، بواقع 2340 دولارا لكل مريض.

إلا أن هذا هو سعر الحكومة في الولايات المتحدة، مع ارتفاع السعر الخاص بشركات التأمين الخاصة بنحو الثلث.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن كل علاج كامل سيشمل ست قوارير، وستبلغ قيمة كل قارورة 390 دولارا بناء على سعر الحكومة. وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة، ستبلغ تكلفة كل قارورة 520 دولارا.

وقال دانييل أوداي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في خطاب مفتوح: «نعتقد أن جميع المرضى سيتمكنوا من الحصول (على العلاج)، بناء على المستوى الإضافي الذي قمنا من خلاله بتسعير ريميديسفير ومع وجود برامج حكومية، إلى جانب مساعدة جلياد الإضافية بحسب الحاجة». وستكون هناك خيارات عامة للدول الفقيرة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كورونا: شركة أمريكية تحدد سعر علاج «ريميديسفير» بـ 2340 دولاراً لكل مريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.