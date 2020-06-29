تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث سعيدة

مهنياً: يترك كوكب زحل برجك فتستعيد العافية والتفاؤل وتسيطر على اعصابك وانفعالاتك ترتفع نسبة الحظوظ و تبدأ الاسبوع مع محادثات مالية ناجحة جدا مع وجود الكواكب في اماكن ممتازة في برج السرطان الذي يساعدك ويقدم لك الدعم بحيث سيكون بانتظارك هناك إيجابيات كثيرة وفرص متنوعة لتحسين الجوّ العام وتلطيفه، لا سيما يومي السبت مع وجود القمر في برج العذراء الصديق فتسمح لك التاثيرات الايجابية للقمر بانجاز اعمال مهمة فتسجل تقدما ملموسا وتتوصل الى استقرار تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الميزان الهوائي الصديق يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فتكون من الابراج الاكثر حظا بحيث تسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة وبترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها بدقة . تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى العقرب الى مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان الذي يحمل معه المعاكسات والتحديات والتراجع في نوعية الحظوظ من اسوأ ايام الاسبوع ومن الافضل التكيّف مع الجو الهادئ والبطء واستغلاله في درس الامور والمعطيات وحاول ان تتقبل الامر الواقع.ترتاح من الاجواء المتشنجة لحظة وصول القمر الى القوس يومي الخميس والجمعة ينتهي الغموض وترتاح من الافكار السوداء والمتشائمة الاجواء مريحة تحمل انفراجات تفاهم وتفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب الحظ فتكون التاثيرات كبيرة وايجابية وتتميز بدقة الملاحظة وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك انها ايام تقدم واستثمار.

عاطفياً: تأتيك الأجواء الرومانسية على طبق من الفضة مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي تفتح أبواب التواصل والحميمية مع الشريك فيبدو هذا الاسبوع نشيطاً ومشجعاً على التلاقي والاتصالات والزيارات والرحلات الترفيهية مع العائلة للعازب اجواء ترابية استثنائية انتظر ظهور علاقة جديدة تفرح قلبك وتدخل البهجة الى حياتك اليومية.