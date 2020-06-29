تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أمور جيدة

مهنياً: اسبوع جيد مع وجود الشمس والكواكب في البيت الخامس بيت العمل والمثابرة والمجهود على كافة الاصعدة في برج السرطان المائي الصديق الذي يعزز وضعك المهني ويشير الى مشروع كبير قد تحققه لكن بالرغم من التناقضات والتغييرات والمفاجآت المهنية والمالية التي يحملها القمر يوم السبت من برج العذراء في مواجه برجك سوف تفرح بالاجواء الفلكية لحظة وصول القمر الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج السرطان وترتاح من ضغوط مزعجة وتتحسن نفسيتك يكون هنالك فرص جيّدة تساهم في حسم الأمور لصالحك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج العقرب الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مائيا يخدم مصالحك على كافة المستويات لذلك ناقش وكرر محاولاتك كي تحقق اهدافك ايام قوية تجعلك تنتصر وتحقق احلامك ايام تفتح امامك باب المساومات والنجاحات مهما كان حقل اختصاصك فتلاقي افضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء.لكن سوف تتعقد الامور وتتعرقل الاعمال وتتراجع الحظوظ يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر المواجه لبرجك من القوس فتعيش عطلة اسبوع متطلبة تضطر للسهر والعمل بجهد ولن يسهل عليك إقناع الآخرين بحججك وستجد نفسك في آخر النهار مرهقاً ومتوتراً فحاول ألا تخلط بين أجواء المكتب والبيت، دع مخاوفك المهنية في المكتب وانتبه الى سلامتك الصحية والجسدية والمعنوية اسبو جيد لكن يتطلب منك حماية نفسك ومكتسباتك والابتعاد عن التشويش او الارباك.

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من الجوزاء قد تعيش تردّدًا وحيرة وعدم استقرار على الصعيد العاطفي في هذه الفترة اذ تطرح تساؤلات حول نوايا الشريك او سلوكه وتصرفاته، وربما تنتابك هواجس بشأنه وشعور بعدم الامان للعازب قد تثار نزاعات وخلافات بسبب بعض الشكوك، ان طباعك متقلّبة وهذا يجعل التفاهم معك صعبًا حاول ان تتحرك باتجاه مصالحة او تسوية.