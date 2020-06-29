تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز مستجدات مهمة

مهنياً: يطلّ عليك هذا الاسبوع حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، سواء على صعيد حياتك المهنية أو الشخصية والتألق والانتصار المهني مع وجود القمر في العذراء الترابي الصديق وهذا امر مهم جدا يشجع على تحسين الامور والمفاوضات والدبلوماسية لكن سوف تتوقف قليلا عند احداث يومي الاحد والاثنين مع وجود القمر في الميزان في مواجهة برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان برج خصمك فتكون مرحلة هدوء تأمل وظروف صعبة حاول ان تبتعد عن المشاكل وتصرف بطريقة واعية وغير عشوائية الاضواء مسلطة عليك لذلك عليك ان تكون شفافا في طرح الامور والتعامل مع الاخرين تختفي الضغوط لحظة وصول القمر الى العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء وتبدأ الظروف بالتحسن ايام واعدة بالحظ الذي يحمل إليك نعماً كثيرة ويعزز قدراتك على كسب الارباح في حين أن القدر يهديك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً. تسمح لك بإعادة خلط الاوراق من جديد لكن حاول أن تبقى حذراً في عطلة الاسبوع تحت تاثير القمر من برج القوس يومي الخميس والجمعة ان استقرارك المهني على المحك في هذه الايام الصعبة كما ان مزاجيتك وطباعك المتصلبة وعنادك وكثرة مطاليبك قد تجد نفسك وحيدًا في ورطة ما بلا معين ولا وسيط اسبوع غريب متعب قليلا انتبه واستغل الحظوظ بطريقة مدروسة.

عاطفياً: ستسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي الى مزاجك الرصين وطباعك المرنة. تتقبل أفكاره وملاحظاته، لا تؤثر بك الضغوط فأنت تتمتع حاليّاً بحماية فلكية من كوكب الزهرة الذي يتقدم في برج الجوزاء فتعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات وستكون أنت بالتالي مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة. يفرح العازب لظهور فرصة اجتماعية واعدة بتعارف وربّما بالفعل يلتقي بمن يلفت نظره وينسجم حاليًا مع مواليد الجوزاء والاسد.