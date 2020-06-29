تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث مؤثرة

مهنياً: تستقبل اسبوعا ممتازا يدفع باعمالك واحلامك الى الامام اسبوع مميز نوعية الوقت دسمة ومهمة جدا جدا ومميزة تحمل حلحلة وتسهل امورك اسبوع مليء بالحركة المهمة والفعالة لكن حاذر من بعض الخروقات والاشكالات يوم السبت مع وجود القمر في معاكسة برجك من العذراء وانتبه ايضا من بعض المخالفات قد لا تمر مرور الكرام تتبدل الاوضاع الفلكية يومي الاحد والاثنين لحظة وصول القمر الى برج الميزان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتختفي الضغوط وتتحسن الامور قد تحصل على أرباح غير متوّقعة ها هو الحظ يناديك فلا تتردّد باقتحام الفرص. سوف تتلقى دعوة لمناقشة مشروع مهم ويمكنك ان تتبع نظامًا جديدًا لتحسين ظروفك المعيشية وتعزيز شعبيتك. تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان في مواجهة برجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون الفترة الاضعف مخيبة للامال زعل ندم تسرع اجواء دقيقة تفرض عليك نمطاً معيّناً وذلك تحت ضغط التطوّرات والتغييرات المفاجئة فتعرف لقاءات وخلافات واتفاقات ونزاعات، انتظر وتمهل كن حذر جدا ولا تقع في فخ الاستفزازات نصل الى المرحلة الاقوى يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برجك فيقدم لك اجواء سحرية ومفاجآت سعيدة ترافقك فتكون نظرتك للحياة متفائلة إنها فترة بنّاءة وإيجابيّة فترة تعارف وتلاقي وانسجام ومصالحة اسبوع رائع ناجح تتبدل فيه حياتك المهنية والشخصية والعامة وتحصل على ما تريد.

عاطفياً: تكثر النقاشات الحادّة تحت تاثير كوكب الحب المعاكس لبرجك من العذراء والتي قد تثير عصبيتك واستياءك. تميل الى معاملة الشريك بعدائية تكون مشغولاً إلى درجة أنك قد تنسى الأولويات الشخصية فتقع المشاكل التى أنت بغنى عنها أنصح لك عدم إهمال المتطلبات العائلية والمنزلية حذار الخلافات القاسية ولا تكن أنانياً للعازب ان الجو العاصف يدعوك الى الحكمة في التصرف بوعي والابتعاد عن الكلام الجاف والالتزام بالواجبات على اكمل وجه.