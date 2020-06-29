تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا مع وجود الشمس والكواكب في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية تقدم لك النجاح والازدهار والتطور كما يحمل لك يوم السبت الهناء والنجاح في العمل تحت تاثير القمر من العذراء فتنطلق بسرعة كبيرة لكن لن تكون ايام الاحد والاثنين كما تشتهي او تريد بحيث تسبب لك التاثيرات الفلكية الكثير من التاخير والعقبات او الاستوقاف ايام صعبة وغير مناسبة لاتخاذ اي قرار تحت تاثير القمر من الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فلا يجوز تعريض مصالحك العامة والخاصة للأخطار لذلك خفف ردات فعلك القاسية ولا توزع الملاحظات يمين وشمال يتبدل المشهد الفلكي وتدخل في الفترة الاقوى يومي الثلاثاء والاربعاء لحظة وصول القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان يقوى نجمك وتتوج جهود سابقة بتقدير او تقييم وتحصل على دعم واخبار سارة اجواء جيدة تغمرك بإرادة صلبة وثقة بالنفس وقدرة على ترجمة الأحلام الى وقائع كذلك تعطيك الكواكب جاذبية كبرى تفتح لك الأبواب فتسير أمورك كما ترغب، ويساعدك الحظ على إحراز النجاح والانتصار تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى انتقال القمر الى القوس يومي الخميس والجمعة اي الى بيت المال والمصاريف والاستحقاقات وتقوى الطاقة الفكرية والجسدية وفتتهاون معك التأثيرات الفلكية فتلتقط فرصاً كانت غائبة وتحاول إيجاد حل للمشاكل اسبوع ممتاز من اجمل ما يكون فانت انسان ذكي سريع الخاطر.

عاطفياً: عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في الجوزاء يجعلك تعيش اسبوعا ممتازا لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر قد تشعر بالحنين الى الماضي ولحظاته الحميمية. لن يخيب الحظ أملك ولا سيّما إذا كانت علاقتك متينة. اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير. انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف.