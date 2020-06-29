تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع جيد وواضح من بدايته وعنوانه الاساسي اجواء رائعة سترافقك لكن انتبه من يوم السبت تحت تاثير القمر من العذراء الذي يثير القلق ويجعلك تشكك في بعض القرارات خفف من مزاجيتك تتحسن الظروف يومي الاحد والاثنين لحظة وصول القمر الى برجك ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فتتألق بجاذبيتك وتتوضح الرؤية وتصل النجاحات على طبق من فضة كذلك يقدم لك الحظ والدعم ويسهل الامور فتكون انطلاقة جيدة جدا مبادرات انفراجات لقاءات سفر رحلة يومين ممتازين تلاقي الحلول التي تنتظرها بشأن قضية تشتغل عليها وتربح حضر نفسك الى التغيير والتطوير اجواء ولا ولا اجمل تسمح لك بالتصرف على ذوقك تغيير تقرر تحسم القرار كما تريد تتابع الحظوظ والتاثيرات الجيدة مع وصول القمر الى العقرب الى البيت الثاني بيت المال والشهرة والانتشار ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء باستطاعتك تحسين النفسية والمعنويات وتكسب دعم من كل الجهات تطور اعمالك وتشتغل على المسائل العالقة لتسجل تغييراً سعيداً في نواحي حياتك المالية المهنية العائلية وحتى السياسية لتنطلق واثقاً من قدراتك نصل الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس ويعطيك الجرأة والقدرة على الاقناع وتفرض رأيك بدبلوماسية فتتكيف مع الظروف وتتفاعل مع كل المستجدات، اسبوع طويل ومتطلب حافظ على ممتلكاتك ومكاسبك بعيدا عن النصابين والمحتالين.

عاطفياً: عودة الزهرة الى مساره الطبيعي في برج الجوزاء الصديق يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من كل صوب. تلمس حرارة عند المقرّبين وتحب هذا التقارب واجواء الودّ التي تغمر علاقاتك العائلية . للعازب تتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك بمناسبات إستثنائية فتطرب لها وتفرح.