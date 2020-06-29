تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز نجاحات مهمة

مهنياً: اجواء ولعانة ناحجة رابحة وممتازة مع وجود الكواكب والشمس في برج السرطان الصديق ومع وجود القمر في برجك يوم السبت الذي يتحدث عن انفراج تقدم في علاقاتك المهنية والشخصية قد تتحقق أمنيات أو تتجسد رغبات كانت حتى الآن من عالم الأوهام كذلك سوف تتلقى المساعدة الكبيرة لتحقيق مشروع مهم مع انتقال القمر الى الميزان يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان فيقرع الحظ بابك ويفتح أمامك مجالات واسعة وفرصاً استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الأصعدة. نصل الى الفترة الاهم يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الى العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتلاقي الدعم والتأييد أو المساعدة، تستوعب بسرعة تتحرك بسرعة تركض في كل الاتجاهات تطرح افكارك بذكاء اسلوبك سلس تصل الى نتيجة مهمة وناجحة فتعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات الاجتماعية . لكن سوف تشعر بثقل الضغوط والتعب يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس فتتآمر الطوالع الفلكية ضدك ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات أو محاولة احتيال فكن متيقظاً وحذراً ولا توقّع على ورقة أو مستند كي لا تندم ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر،وحاول ان تدقق اكثر في التفاصيل اسبوع جيد لا بل ممتاز يخدم مصالحك اسبوع مليء بالانفراج والاخبار الحلوة لكن الدبلوماسية مطلوبة.

عاطفياً: لا يناسبك وجود كوكب الحب في معاكسة برجك من الجوزاء تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور ولا سيّما الحسّاسة منها. قد تدخل في نقاشات مع الشريك حول مسائل مالية تتعلق بمصاريف منزلية او ادارية او ربما استشفائية.للعازب , تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تسبب لك القلق والاحباط.