تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث إيجابية

مهنيا:ً تحمل بداية الاسبوع اخبارا ايجابية على الصعيدين المالي والعاطفي فتتخذ قرارا وتنطلق نحو آفاق جديدة خاصة يوم السبت تحت تاثير القمر من العذراء اي من البيت الثاني بيت المال فتتحسن الانطباعات عنك فتكون انطباعات ساحرة وجذابة تستوعب الامور بسرعة وتكون ايجابي وبناء تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين في البيت الثالث بيت القدرة للتعبير عن الرأي الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يعطيك اشارات مهمة لكي تتقدم مع معنويات مرتفعة وجرأة وانفتاح فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة لكن تتبدل الاحوال الفلكية وتتغير نوعية الوقت ومن المحتمل ان تشعر بمعاكسة القمر من برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان فتكثر الاولويات الشخصية والعائلية من الضروري ان تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب او تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول ان تضبط اعصابك وان تتفهم الآخرين بدون توجيه انتقادات قاسية.نصل الى الفترة الافضل يومي الخميس والجمعة تحت تاثير القمر من برج القوس الناري الصديق فتطل على عطلة اسبوع من الازدهار المادي والبريق المعنوي فتحتفل بجديد، وتبدو النجم في كل مكان فتحرز ربحًا وتعالج كل ما كان عالقًا بقوة وشجاعة, كذلك سوف تتلقى خبرا يسعدك ويتعلق بتقدم مهني وعرض وتغيير مهني كبير اسبوع مهم جدا يحمل اليك الحظ وفرصًا سعيدة واستثنائية.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرعاك من برج الجوزاء الصديق فتكثر المناسبات والاحتفالات واللقاءات، ويقدم لك السعادة والانسجام في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب,تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة استجمام او رحلة عمل.