تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث ممتازة

مهنياً اسبوع ممتاز جيد ناجح ورابح لكن التحسب ضروري يوم السبت تحت تاثير القمر من العذراء المواجه لبرجك لذلك لا تفرض شروطك فقد تعاكسك الاقدار تتبدل الظروف مع انتقال القمر الى موقع مناسب لك الى الميزان الهوائي الصديق يومي الاحد والاثنين ليشكل مربعا مع الشمس من برج السرطان فتعود الحظوظ لتطرق بابك وتعطيك المبادرة للتصرف كي تختار وتسوي وتحلحل وتطور الامور الصعبة. تستقطب المستثمرين وتخطّط لبرامج ومشاريع جديدة، وقد تحقق ارباحًا عن طريق بيع الاراضي والعقارات والاعمال التأمينيّة والمصرفية، او التجارية او الاتصالات مع الخارج. تتابع الحظوظ ويتابع النجاح طريقه مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من برج السرطان ليرافقك الحظ فتطل على فترة مثمرة واطلاق مشاريع ناجحة ومثمرة فتتوضح الصورة ويقوى الحظ ليخدم مصالحك من الضروري ان تركز على اعمالك وحاول ان تنهي الامور الصعبة وحاول ان تسوي الامور قبل ان تتبدل الاوضاع والاحوال الفلكية ونوعية الوقت مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من القوس فتشعر بالقلق وعدم الاستقرار يومي الخميس والجمعة فتتعقد الامور وتكثر المتاعب والمواجهات زعل حزن احداث تتعرقل لذلك سوف تحتاج الى مَن يقف الى جانبك يواسيك ولو بكلمات حاذر التسرع وهدّئ من روعك فقد تضطر الى حسم وقطيعة، او تواجه بلبلة في علاقاتك الشخصية او شراكتك المهنية اسبوع متقلب لكنه غير سلبي حاول ان تتأقلم مع الظروف وحاول ان تواجه العراقيل بالدبلوماسية.

عاطفياً: عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في برجك يجعلك تنعم بطوالع فلكية مناسبة جداً على الصعيد العاطفي، تسمح لك بمباشرة علاقات وصداقات جديدة، كما تحمل اليك الأحلام والسلام والرّقة في الروابط وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، للعازب, سوف تبحث عن شريك العمر وقد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك.