تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث جيدة

مهنياً: يبدأ الاسبوع مع اجواء جيدة جدا ومهمة مع تواجد الكواكب والشمس في برجك في موقع جيد بالاضافة الى وجود القمر في برج العذراء يوم السبت فتشعر ان الامور صارت اكثر سهولة ما يزيد من فرص النجاح والمكاسب ويسلط الضؤ على مهارتك وكفاءتك لتاخذ خطوات كبيرة للتقدم نحو الاعلى لكن سوف تتعقد الامور مع انتقال القمر الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين اي في البيت الرابع ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك فتعقد الامور وتصعب وتكثر المسائل الصحية والاعمال المتراكمة والمصاريف الايضافية لذلك لا تبالغ في تصرفاتك وكلامك التي قد يسبب لك بعض الاشكالات فما عليك الا ان تتصرف بليونة وعدم فرض وجهة نظرك تجنّبًا لإثارة الخلافات تتبدل الظروف لصالحك مع انتقال القمر الى العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مائا مع الشمس من برجك فتدخل مرحلة مهمة ناجحة رابحة تخدم مصالحك وتعطيك حقك فتثق بنفسك وتون طلتك حلوة تترك عنك الانطباعات الممتازة وتفتح في وجهك المساومات والاخبار الايجابية والمسائل المهنية والاجتماعية. تتبدل الظروف وتكثر المسؤوليات يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى القوس فتدخل في عطلة اسبوع متعبة معنويا ونفسيا تطلب الاهتمام والركض والمجهود واعادة خلط الاوراق من جديد ايام مزعجة قد تخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات حاول ان ترفه عن نفسك ولا تستنفد كل طاقاتك وانتبه للمسائل الصحية.اسبوع جيد مشرق يقدم لك فرصا كبيرة على كافة الاصعدة.

عاطفيّاً: لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الجوزاء فيخلق لك بعض الاوهام ويشوش على حقيقة يجب ان تواجهها بدون تهرب كما يعني عدم استقرار في حياتك العاطفية. حتى العلاقات الحالية فقد تعرف قطيعة مفاجئة بسبب لقاءات جديدة. انتبه فقد تتعرض الى ازمة او جرح في حياتك العاطفية. للعازب من الممكن ان تواجه بعض العراقيل لذلك عليك ان تعيد النظر في علاقاتك العاطفية الحالية وتعرف كيف تختار الشريك المناسب.