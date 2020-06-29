تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز أحداث سعيدة

مهنياً: يشهد هذا الاسبوع المميز باحداثه تغييرات وتعديلات تصب في مصلحتك مع وجود القمر في برج العذراء الترابي الصديق يوم السبت فتتوصل الى انجاز او تتجاوب معك سلطة معينة وتنتصر على بعض الاعداء الا انك سوف تعيش يومي الاحد والاثنين اجواء معاكسة متقلبة تكثر فيها المواجهات وبعض التحديات مع انتقال القمر الى برج الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان برج خصمك ما يجعلك تمر ببعض المضايقات حاول ان لا تلفت الانظار الى سلبيات شخصيتك فانت تستطيع ان تتخطى الامور المزعجة بذكائك وسرعة بديهتك كن واعيا لمواجهة الامور بطريقة لبقة . لكن بالرغم من المواجهات الفلكية سوف تحمل لك التاثيرات الايجابية للقمر من برج العقرب الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء فتعود الامور الى مسارها الطبيعي تتفاهم مع الاشخاص وتتوضح علامات الاستفهام لتنطلق واثقًا من قدراتك ومصمّمًا على تحقيق اهدافك. تعالج وضعًا ماليًا دقيقًا وتحقق بعض الارباح تسكنك الحماسة وتسمح لك بإطلاق مشاريع مميزة. تتابع الحظوظ ويكتمل المشهد الفلكي يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس الناري فتتحرر وتتخلص من الأعباء الكثيرة والضغوط والمعاكسات والعراقيل حاول ان تستغل كل لحظة ايجابية رتب نظم اعيد حساباتك وجدول اعمالك مشاريع كثيرة ستكون بانتظارك على الارجح قد تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل تفتح امامك مجالًا جديدًا. بشكل عام اسبوع جيد ناشط كثير الحركة كل جهودك تعطي نتائج جيدة.

عاطفياً: تجتاز فترة رائعة على الصعيد العاطفي، تحت تاثير كوكب الحب الذي يباشر تقدمه في برج الجوزاء الصديق فتُتاح لك فرصًا للتسلية والمشاركة في المناسبات السعيدة. تعيش اجواء رومانسية وتمارس سحرك على من حولك فتكسب القلوب والاعجاب، للعازب تغريك المغامرات اكثر من الاستقرار وقد تأخذك الى خارج البلاد وتفتح الباب امام علاقات ولقاءات حلوة وعاطفة جياشة مع اجانب وغرباء ايضًا.