تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 26 حزيران إلى الخميس 2 تموز تغييرات مهمة

مهنياً: واخيرا ترتاح من تاثيرات كوكب زحل من برج الدلو فتدخل اسبوع مهم جدا جدا تتجسد لك احلام ويأتي ما لم يكن في البال لكي يجعلك اكثر تفاهما وايجابية مع المحيط مع وجود القمر في برج العذراء الترابي الصديق يوم السبت ومع وجود الشمس والكواكب مجتمعة في برج السرطان الصديق تتوفر لك الفرص والاتصالات المفيدة،الايجابيات والحظوظ فلا تضيع الوقت الثمين استغل كل لحظة كي تحسن امورك تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الميزان يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان ما يجعلك تطل على فترة مزدهرة، تحمل اليك نفوذًا وترقية او تقدّمًا في مجال الاعمال. تحالفك الحظوظ فترتفع المعنويات وتشعر بالارتياح وتلقى الدعم والتشجيع تتبدل الظروف وتبدأ المواجهة الفلكية مع انتقال القمر الى العقرب المواجه لبرجك يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج السرطان فتدخل في مرحلة دقيقة جدا فترة متطلبة تتطلب الاهتمام والانتباه امتحانات مسائل صحية ان نوعية الوقت باهتة هادئة تتأخر وتتأزم الامور ما يجعلك تتعرض لانقلابات في الاوضاع ايام دقيقة تمتحنك ان اخطر ما في الموضوع هي مزاجيتك فلا تنجرف ورائها ترتاح يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برج القوس فتتسهل الامور وتحمل اليك عطلة الاسبوع نوعية فلكية مميزة على كافة الاصعدة نشاط حيوية وحظاً كبيرا واياما مثمرة جيدة ومميزة يبقى على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات كوكب اورانوس المزعجة.

عاطفيّاً: يباشر كوكب الزهرة سيره التقدمي في برج الجوزاء ويدعم علاقتك الحالية. تكون لك الكلمة الفصل وتميل الى الانفتاح والعطاء، الأمر الذي يقربك من الشريك والاولاد والاهل والاصدقاء وينعش الروابط مجدداً للعازب تعيش فترة مناسبة لمشاركة الحبيب في نشاطاته ولتمضية الوقت معًا ولتبادل الأحاديث على اختلاف وجهات نظرها.