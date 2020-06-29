أجمل مجوهرات ارتدتها نوال الزغبي في إطلالاتها المختلفة

تعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أو "النجمة الذهبية"، كما لُقبت، من أكثر النجمات اللاتي تتميز إطلالاتهن بالأناقة والرقي، ودائمًا ما تستطيع أن تلفت الأنظار إليها بذوقها الرفيع في اختيار الفساتين، وتسريحات الشعر، بجانب المجوهرات التي تختارها؛ لتزيّن بها إطلالاتها الأنيقة.

وتتميز نوال الزغبي بأسلوب خاص في ارتداء المجوهرات، التي لا تكتمل إطلالاتها إلا بها، خاصة في المناسبات والسهرات والحفلات، وظهر ذلك جليًا في اختياراتها الجذابة؛ حيث تنتقي تصاميم تتناسق مع الفستان، والمكياج الذي تقوم بتطبيقه؛ لتظهر بشكل جذاب وراقٍ.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ" مجموعة من أجمل مجوهرات نوال الزغبي، التي ظهرت بها في مناسبات مختلفة:



أولاً: الأسلوب الخاص لنوال الزغبي في المجوهرات

تعتبر نوال الزغبي من النجمات اللاتي يحرصن على اختيار المجوهرات بعناية شديدة؛ بانتقاء قطع راقية تناسب إطلالاتها المميزة.

ونادرًا ما تستعين بالمجوهرات في إطلالاتها الكاجوال، بينما تكتفي بقطع بسيطة؛ كساعة من اللون الوردي الذهبي، وقرط دائري متوسط الحجم، بينما في المناسبات تكون حريصة على ارتداء أطقم المجوهرات الكاملة.



ثانيًا: أقراط نوال الزغبي

تفضّل نوال الزغبي الأقراط الطويلة ومتوسطة الطول، وتقوم بتنسيقها بشكل أنيق؛ لتعطي مظهرًا جماليًا وجذابًا، وكثيرًا ما تكتفي الزغبي بارتداء حلق واحد فقط، مع تصاميم الفساتين البسيطة، التي تبرز جمالها وأناقتها.

ويظهر تميز نوال الزغبي في ارتداء الأقراط بأشكالها المتعددة؛ إذ تنسق المرصعة بالفصوص في المناسبات الكبيرة، بينما ترتدي الصغيرة منها في إطلالاتها النهارية، التي تظهر خلالها بالملابس الكاجوال في كثير من الأحيان.

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ثالثًا: أطقم من الألماس لنوال الزغبي

تأتي الأطقم الألماس في مقدمة المجوهرات التي تفضلها نوال الزغبي في حفلاتها ومناسباتها الكبيرة، فهي تمنحها جاذبية وسحرًا خاصًا، يميزها عمّن حولها.

وفي عدة إطلالات لنوال الزغبي، ارتدت أطقم مجوهرات من الألماس والذهب الأبيض، والمكونة من خاتم وقرط وسوار وقلادة كبيرة حول الرقبة، وأحيانًا يتدلى منها دلاية بيضاوية، مع تنسيق فساتين مرصعة بالترتر اللامع.

ولدى نوال الزغبي علامات مفضلة في تصميم المجوهرات؛ كأنطوان حكيم، وYePrem.

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