قبعات صيفية من دور الأزياء العالمية

برزت هذا العام لموسم ربيع وصيف 2020 صيحات عديدة من القبعات لتخاطب كل واحدة منها نوعاً مختلفاً من الصيحات. إذاً موضة القبّعات فرضت سيطرتها بقوّة على عالم الأكسسوارات، وأوحت بإطلالات مختلفة يمكنك التنويع في اعتمادها يوميّاً خلال عطلتك الصيفيّة.

دُور عديدة ركّزت على ابتكار القبّعات هذا الموسم، مثل Marc Jacobs وFendi وKate Spade New York وPeter Pilotto وEtro وPrada وBlumarine...



تصاميم جميلة ومميّزة

FENDI



صيحات القبّعات التي رصدناها عديدة ومتنوّعة، بعضها جديد على ساحة الموضة. إليك أبرزها.

- رصدنا القبّعات المزيّنة بنقوش الورود، والتي تليق بالرحلات البحريّة أو الصعود إلى الجبل.

- برزت القبّعات ذات الحجم الكبير، والتي تأتي مجعّدة وتنسدل على الوجه. موضة جديدة نوعاً ما واعتمارها يتطلّب منك جرأة.

- قبّعات القشّ لم تغب طبعاً عن منصّات عروض الصيف، وأتت بأشكال وقصّات متنوّعة وجميلة. إنّها قبّعات البحر بامتياز ومن دون أيّ منافس.

- اللافت في صيحات القبّعات ظهور تصاميم غريبة جدّاً، قد لا تشبه القبّعات أبداً، فهل ستتحلّين بالجرأة على اعتمادها؟

القبّعة ثقة بالنفس

EMPORIO ARMANI

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لإتقان طلّة القبّعة، عليك أن تتحلّي بمواصفاتها، وإلّا، بدلاً من أن تضيف إلى أناقتك، ستتنقص منها.

- من أهمّ ما ينبغي أن تعرفيه أنّ للقبّعة دوراً تكميليّاً، وكأنّها بمثابة تتويج للأناقة، وهو ما يعني ألا يتمّ استخدامها لإخفاء عيوب ما في إطلالتك أو كنوع من الاستسهال في المظهر، مثل استخدام القبّعة لإخفاء تسريحة شعر لا تعجبك.

- لماذا؟ لأنّه من المفترض على القبّعة أن تكسب المرأة مزيداً من الجمال، وبالتالي الثقة بالنفس، وعندما تضعينها لإخفاء عيب ما، ستساهم في إنشاء المزيد من هالة القلق حول مظهرك، وتذكّرك به، وبالتالي تفقدين ثقتك بنفسك وبإطلالتك الجميلة.

نصائح عمليّة



MARC JACOBS

تُعتبر القبّعات من أساسيّات موضة هذا الصيف، بمختلف تصاميمها وأشكالها، ولكنّ لإطلالتها قواعد يجب مراعاتها:

• يجب انتقاء قبّعة مناسبة لتقاطيع وشكل الوجه؛ فإذا كان وجهك كبيراً، يجب أن تكون القبّعة عريضة، والعكس إذا كان صغيراً.

• لا بدّ أن يتناسب لون القبّعة مع لون البشرة: إذا كانت بشرتك شاحبة ومائلة إلى الزهري، فإنّ قبّعة زهريّة أو حمراء ستبدو مدهشة عليك؛ أمّا إذا كانت بشرتك داكنة وتحمل درجة من الاصفرار، فتستطيعين اعتماد قبّعة بأيّ لون كان.

• ابتعدي عن اعتمار قبّعة من نفس قماش ملابسك أو خامة الجاكيت التي ترتدينها.

• عندما تعتمدين قبّعة التحرّي، يجب أن تكمليها بأقراط متدلّية، لطلّة أنثويّة.

• يجب أن يلائم مقاس القبّعة مقاس رأسك بالضبط.

• يمكنك أن تعتمري قبّعة خاصّة بالسهرات، لكن عليك أن تراعي شكل الفستان وتطريزاته وتنسقيها معه على هذا الأساس.

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