تسريحة الضفائر العصرية على خطى النجمات

الشعر هو زينة المرأة وتاجها، ومن المهم أن تغيري إطلالتك كل فترة وأن تمنحي شعرك تسريحة أو قصة جديدة تعكس جمالك وحضورك.
وفي كل موسم نشاهد صيحات وتسريحات وتصفيفات شعر متنوعة تعتمدها النجمات ومدونات الموضة في إنستغرام وتعتبر تسريحة الضفائر الأكثر رواجاً في موسم صيف 2020، والتي يمكنك تطبيقها بنفسك باستخدام أدوات وإكسسوارات بسيطة.
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