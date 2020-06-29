موضة الجيب في فساتين الزفاف صيحة جديدة وعصرية

القاهرة – لايف ستايل
شهدت تصاميم فساتين الزفاف صيحات مميّزة هذا العام، تناسب العروس العصريّة والمرحة، كصيحة الجيوب! عارضات تمايلن على منصّات العديد من الدور العالميّة، يرتدين أثواب زفاف ويضعن في بعضها أيديهنّ في جيوب خفيت بين ثنيات تنّورة الفستان. تفصيل بسيط، ولكنّه يضيف لمسة حديثة على فساتين الزفاف يمكن للعروس أن تعتبرها بديلاً لحقيبة اليد وتستغلّها لوضع ما يلزمها من أغراض ضروريّة صغيرة جدّاً.
ظهرت هذه الصيحة بشكل ملفت في فساتين الـ Ball Gown مثل فساتين Ines di Santo، Rosa Clará و Lazaro ، كما أضافت الجيوب حيويّة على فساتين الزفاف القصيرة، كما شاهدناها لدى تصاميم Victor & Rolf Romona Keveza.
لا تنسي التقاط صورة بفستان زفافكِ وأنتِ تضعين يديكِ في الجيوب بوحي من العارضات!
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