صيحات مكياج جديدة ستكون الأكثر رواجاً في الأيام المقبلة

في ظل انتشار فيروس كورونا، تنقسم النساء الى معسكرين، الأول يضم النساء اللواتي يطبقن المكياج بشكل يومي، والثاني يضم أولئك اللواتي يتجنبن المكياج بشكل كامل. لكن عموماً، سواء كنت من هذا المعسكر أو ذلك، من المهم أن تكوني على اطلاع على أجدد صيحات المكياج التي ستكون الأبرز والأكثر رواجاً خلال الأيام المقبلة، مثل البشرة اللامعة والبلاش الشفاف ومكياج العيون الزهري... والتي سنعرضها في هذا المقال.



البشرة اللامعة

ستكون البشرة اللامعة أحد أجدد صيحات المكياج خلال الأيام المقبلة، وهي ترتكز على جعل الجلد متوهجاً باستخدام مستحضرات مكياج معينة تفي بالغرض، أي تونك الوجه الذي يعمل على تقشير البشرة وجعلها أكثر نعومة وإشراقاً وتناسقاً، ومرطب للوجه مليء بحمض الهيالورونيك. مع اعتماد كريم أساس خفيف الوزن بلون قريب جداً الى لون الجلد، وهايلايتر شفاف ولؤلؤي، وبرونزر، يعملان على إعطاء البشرة اللمعان والتوهج.



الخدود الشفافة

للبلاش مكان أساسي في مكياج المرأة، ولكنه غالباً ما يظهراً ثقيلاً أو مبالغاً فيه. إلا أنه في موسم صيف 2020، يعد أحمر الخدود الشفاف من أبرز صيحات المكياج، بحيث تستخدمين البلاش الوردي أو البرتقالي بتركيبة كريمية مكثفة تمتزج مع الجلد بسهولة، فيبدو شفافاً. طبقيه على تفاحة الخدين خصوصاً.

مكياج العيون الزهري

مكياج العيون الزهري المستوحى من ألوان الحدائق المليئة بالورود، يعود من جديد هذا الموسم ليكون من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2020، والذي يطغى عليه اللون الزهري الزاهي، مع لمسة من اللون الأخضر النعناعي عند زاوية العين الداخلية. جربي باليت ظلال العيون تجمع ألوان الأخضر والبنفسجي الفاتح والزهري والخوخي.

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أحمر الشفاه الفوشيا

يعد اللون الزهري الفاتح وتحديداً الفوشيا، لون الشفاه لعام 2020، وهو لون جريء يمنح المرأة إطلالة أنثوية لافتة وجذابة. بإمكانك اعتماده بمفرده أو مع الماسكرا والأيلاينر السوداء والبلاش الوردي.



موضة التوازن بين الألوان الباردة والدافئة

سنرى هذا الصيف ألواناً أكثر برودة على العيون وألواناً دافئة على الشفاه. اعتمدي مثلاً الظلال الخوخية والمرجانية، الى جانب الأخضر الحاد والأزرق والباستيل والأرجواني. فالتباين الدافئ والبارد في الألوان مستوحى من أجواء الستينات والسبعينات التي تعود بقوة في هذا الموسم.

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