نتائج مبشرة للقاح صيني جديد ضد كورونا.. إليك ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر للقاح تطوره شركة صينية لمواجهة فيروس كورونا، أنه "آمن وفعال"، لتنعش الآمال بإمكانية السيطرة على الوباء الذي أصاب أكثر من 10 ملايين على مستوى العالم.

وهذا ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية، حسبما أوردت "رويترز".

وأنتجت الصين نحو 5 لقاحات أجرتها على تجارب سريرية، وبالفعل نحج واحد منها كان من إنتاج شركة Sinopharm ويعمل العلماء الآن على تطوير المرحلة الأخيرة منه.

ويحتوي اللقاح على أجسام مضادة للفيروس، إذ تمت تجربته على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية، ووفقًا لموقع "fierce biotech" فإن تجربة المرحلة الأولى أكدت سلامة اللقاح والأجسام المضادة في الجرعات المختلفة.

وتم تصنيع اللقاح في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ CNBG، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض.

وأجرى العلماء تجربة المصل على الحيوانات واكتشفوا أن الأجسام المضادة تمكنت من منع الفيروس من إصابة الخلايا في جميع الحيوانات بثلاثة مستويات مخلتفة من الجرعات.

كما كان من ضمن نتائج اللقاح أن الحيوانات التي تلقت جرعات كانت قادرة على مهاجمة الفيروس عكس الحيوانات التي لم تتلقاه، وبعد أن أجرى المصل على القرود ضد فيروسي السارس وكورونا، كتب الباحثون أن القرود المحصنة لم تصاب بأي فيروس.

وتعمل شركة "سينوفارم" الآن على تطويره والتعديل على جيناته بعد أن أثبتت نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر أنه آمن وفعال، والتي أجريت على مرحلتين شملوا 1120 من الأصحاء.

ولطرح المصل للبيع يتطلب إجراء مرحلة ثالثة أخيرة على البشر تشمل آلاف المشاركين حتى يتم التأكد من فعاليته.