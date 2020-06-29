تفقدك الوزن.. 5 خضروات أساسية في أنظمة الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحتوي بعض الخضروات على الألياف التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء، إلى جانب العديد من المعادن والفيتامينات، وتساهم في فقدان الوزن بشكل كبير، لذا تصبح من الأطعمة الأساسية في أنظمة الدايت المختلفة.

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