حتى لا نعود للإغلاق.. نصائح مهمة للتعايش مع كورونا بعد الفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا ما زال موجودا، لذا يجب اتباع الإجراءات الوقائية، خلال مرحلة التعايش.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الناس إذا أخذت الأمور باستسهال واستهتارت في تطبيق الإجراءات الاحترازية لن تردد الحكومة عن إلغاء قرارات الفتح.

وفي هذا الصدد، نوضح لكم الإجراءات الاحترازية التي تحميك من انتقال أو انتشار العدوى، ومن ثم عدم العودة للإغلاق مرة أخرى، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

المقاهي والمطاعم:

- تجنب مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان.

- الجلوس في الهواء الطلق، بعيدا عن الأماكن المغلقة، إذا كان ذلك ممكنا.

- تعقيم باقي النقود جيدا بعد الحصول عليها من العاملين بالمقاهي والمطاعم، لتطهيرها من الفيروسات العالقة بها.

- تجنب لمس الوجه عند التواجد بالمقاهي والمطاعم.

- ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف من الأشخاص الآخرين.

- تنظيف الطاولات والكراسي بمنديل مبلل بالكحول الإيثيلي قبل الجلوس عليها.

السينما والمسارح:

- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي.

-تجنب الذهاب في الأوقات المزدحمة.

- ارتداء الجوانتي أثناء التعاملات النقدية.

- استخدام الكحول لرش اليدين، لتعقيمها وتطهيرها بعد ملامسة التذاكر أو النقود.

- عند الشعور بالتعب من الأفضل البقاء داخل المنزل للراحة.

حمامات السباحة:

- يجب تخصيص منشفة خاصة لكل فرد، منعا لنقل العدوى.

- تجنب التجمعات مع الأصدقاء أو الأقارب أمام حمام السباحة.

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- تجنب لمس الأسطح قدر الإمكان.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد الانتهاء من أداء تمرين السباحة.

صالونات التجميل:

- تقليل مصففي الشعر من التحدث مع العملاء خاصة عند اقتراب الأنفاس.

- حجز العميل موعده مسبقا، لتقيل الوقت الذي يقضيه داخل الصالون.

- إحضار كل عميل معداته الخاصة به، من مقص وملقاط وفرشة الشعر ومناديل ومعقمات.

- تعقيم العاملين المكان جيدا، خاصة المقابض والأبواب والكراسي.

النوادي:

- الحد من التجمعات والاتصال المباشر بالأشخاص الآخرين.

-الحرص على ارتداء الكمامة، لأهميتها في الوقاية من فيروس كورونا.

- التوجه إلى المستشفى فورا، عند ظهور أي أعراض كالحمى والسعال وضيق التنفس.

- يجب على موظفي النادي التحقق من درجة حرارة كل شخص يدخل إلى النادي.

- وضع تدابير للمسافة الاجتماعية لكل من الأعضاء والموظفين.

العمل:

- تنظيف وتعقيم أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح.

-و ضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل.

- الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ في أماكن العمل، والابتعاد عن المراوح والتكييف.

- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الموظفين.

- تجنب التجمعات والاختلاط مع زملائك في العمل.