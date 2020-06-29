8 أطعمة لا تتناولها أثناء المرض حتى لا تسوء حالتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما تكون مريضا، يكون جهازك المناعي هو أفضل حليف لك، لأنه يساعدك في التغلب على التعب.

لذا الشيء الوحيد الذي عليك القيام به لمساعدة جسمك على مقاومة المرض، هو تعزيز جهاز المناعة وإعطائه الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وبحسب موقع "eatthis".، فمن الأفضل أثناء المرض تجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتجعلها أسوأ، وهي كالتالي:

1- الأفوكادو:

قد يكون من الصعب هضم الأطعمة عالية الدهون إذا كانت معدتك غير مستقرة، ولأن الأفوكادو من الفواكه الدهنية الغنية بالهيستامين، فإن استهلاكه بكميات كبيرة يمكن أن يجعل احتقانك أسوأ إذا كنت مصابا بنزلة برد.

2- الحلويات:

يجب التخلص من الأطعمة السكرية عندما تكون مريضا أو ستستغرق وقتا أطول للتعافي، إذ يؤدي استهلاك نسبة كبيرة من السكر أثناء شعورك بالمرض إلى تفاقم الأعرض.

3- الأطعمة المقلية:

تسبب التهابا في معدتك عندما تكون مريضا، لذا غير المستحسن تناولها، لأنها تستغرق وقتا أطول في الهضم، وبالتالي تجعل معدتك تعمل بقوة أكبر عندما تكون حساسة.

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4- الحليب:

ثبت أن الحليب الكامل يحفز إنتاج المخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون مريضا، حيث يمكن لمنتجات الألبان أن تكثف المخاط، ما يؤدي إلى بقاء مسببات الحساسية في جسمك لفترة أطول.

5- القهوة:

تناول المزيد من القهوة عندما تكون مريضا فكرة سيئة للغاية، لأن الكافيين يعتبر مدر للبول، بالإضافة إلى أنه يسبب اضطراب الهضم.

6- البيتزا:

تتكون البيتزا من ثلاثة أشياء يمكن أن تجعل أعراض البرد أسوأ، لأن الجلوتين والكربوهيدرات في العجين والدهون ومنتجات الألبان من الجبن والهيستامين في صلصة الطماطم، تجعل الأعراض تتفاقم للأسوأ.

7- السي فود:

الأطعمة البحرية غنية بالهيستامين، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس لديهم حساسية تجاههم، لذا إذا كنت تعاني من الأعراض المرتبطة بالجيوب الأنفية، فمن المحتمل أن تسوء مع استهلاك أيا من الأطعمة البحرية.

8- المشروبات الغازية:

يؤدي تناول الصودا أثناء المرض إلى جعل الالتهابات في جسمك أسوأ، بالإضافة إلى أنها تضعف الاستجابة المناعية لجسمك وتكون أقل قدرة على محاربة العدوى.