فساتين بأسلوب نجوى كرم بقَصَّة الحورية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 05:44 مساءً - اعتمد مصمّمو الأزياء موديل فستان قصة الحوريّة، الذي يصمَّم بشكل ضيق من الجهة العلوية، ويتسع من الجهة السفلية عند القدمين؛ لخيار كلاسيكي أنيق ومميز، ومن أبرز الفنانات اللاتي اعتمدن هذا التصميم الفنانة اللبنانية نجوى كرم؛ حيث إنها من ذوات الجسم الرشيق والمتناسق، فإن كنتِ من صاحبات الجسم الممشوق؛ اعتمدي هذا التصميم بكل تأكيد؛ ليُبرز جمال جسمك، ولتظهري بإطلالة أنيقة وعصرية.



لماذا تعتمد نجوى كرم هذا الموديل؟ وكيف تنسقه؟

إطلالات نجوى كرم



نجوى كرم من أكثر الفنانات وثوقًا بجسمهن، وهذا التصميم يساعد من ترتديه على الظهور بمظهر طويل القامة، ويوضح تناسق الجسم، لذا فإنه لا يتناسب مع من تشتكي من عيوب الجسم أو عدم التناسق فيما بينه، أو حتى القصيرة؛ حيث ستبرز العيوب بدلًا من تخبئتها. وتعتمد نجوى دومًا تسريحات الشعر المنسدل مع هذا التصميم، حيث إنه يتناسب معه أكثر من تسريحات الشعر المرفوعة، كما تفضل اختياره بالألوان الفاتحة؛ ليُبرز تفاصيل الجسم أكثر، ويمكن اختيار أي كعب معه، حتى إن لم يكن ذا طول مبالغ به في المناسبات الضخمة، حيث سيخفي التصميم حذاءك.

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خيارات بألوان عصرية من نجوى كرم بموديل الحورية

ألوان عصرية من نجوى كرم



لتناسُب هذا الموديل مع كل الألوان؛ اختارت نجوى كرم فستان قصة الحورية بالألوان العصرية، كالأصفر اللامع والأخضر الفوسفوري مع مجوهرات فضية متوسطة الحجم، ولجأت للمكياج الأنثوي بتدرجات باللون الزهري؛ لتظهر بإطلالة ناعمة ومناسبة لذوات البشرة السمراء.

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إطلالات فساتين الحورية بالألوان المحايدة

فساتين الحورية بالألوان المحايدة



تحب الكثير من الفتيات الظهور بالألوان المحايدة في المناسبات كالأبيض والأسود، وعن نجوى كرم؛ فقد اعتمدت عدة فساتين محايدة بهذه القَصَّة، وكان من أبرز خياراتها فستان أبيض مصمَّم بخطوط من اللمعة الفضية، أكملته بأسورة وأقراط فضية ضخمة ومكياج برونزي؛ لخيار أنثوي مناسب لحفلات الخطوبة أو الزفاف، وارتدت في إحدى حفلات عيد الفطر فستان الحورية باللون الأسود، المصمم بالزهور البيضاء في الجزء العلوي للتصميم، وكان من توقيع المصمم نيكولا جبران، وأطلّت خلال إحدى حفلاتها في دبي بفستان الحورية المصمم باللون الأبيض والمزين بكم واحد طويل وبموديل ناعم؛ لخيار بسيط وصيفي، وأكملته بأقراط فضية ضخمة.

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تنسيقات الفساتين اللامعة

الفساتين اللامعة



اعتمدت نجوى كرم عدة فساتين لامعة بصيحة فستان الحورية، كان من أبرزها فستان ذهبي يكسوه الترتر ومزيّن بالشراشيب في الجزء السفلي؛ لخيار مناسب للمناسبات الضخمة، وفي حفلتها في مدينة الخبر؛ تأنقت بفستان محتشم وطويل مزين باللمعة الزرقاء والحمراء والفوشيا بطريقة مذهلة وعصرية، وتجمّلت في إحدى حفلاتها بالأردن بفستان فوشيا لامع من تصميم نيكولا جبران، مُصمم بقصة الكاب، وتكسوه الفصوص الفضية؛ لمظهر أنثوي مناسب للمناسبات.