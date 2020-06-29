موضة الأزرق الباستيل لاطلالات رومانسية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 05:44 مساءً - تصدّرت ألوان الباستيل عروض ازياء موسم ربيع صيف 2020 ودخلت في القطع الكلاسيكية والرسمية على أشكالها وانواعها.
اختاري تدرّجات الباستيل التي تبرز تألّق بشرتك، وأكمليها بتفاصيل فاخرة تزيد من حيويّتك.
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تفاصيل مميزة
إنّ ألوان الباستيل أنثويّة وناعمة بحدّ ذاتها، إلا أنّ إضافة بعض التفاصيل الأنيقة كالدانتيل والزخرفات، كما طبعات الورود، تضاعف من تأثيرها المنعش والفريد.
وقد برز في الآونة الأخيرة استخدام ألوان الباستيل بأسلوب "كولور بلوكينغ" Color Blocking، أي جمع لونين، أو ثلاثة كحدّ أقصى، في الزيّ الواحد، وبشكل متناسق.
تجرّئي وادمجي الألوان
تناسب ألوان الباستيل أغلب أشكال الجسم وألوان البشرة، ولكن الأهمّ هو معرفة كيفيّة تنسيق الألوان مع بعضها البعض بشكل ناعم وأنيق، لإطلالة ربيعيّة وصيفيّة مميّزة.
إنّ مزج ألوان الباستيل الناعمة مع تفاصيل أكثر حدّة يشكّل تناقضاً جميلاً، ويتيح لك بأن تظهري فائقة الأنوثة والحلاوة.
يمكنك إقران ألوان الباستيل ببعض القطع ذات الألوان الحادّة، كارتداء سترة من الجلد الأسود مع سروال ضيّق باللون الأزرق الفاتح؛ أو يمكنك أن تعتمدي أكسسوارات بألوان متناقضة تزيد من رونق أزيائك.
تذكّري أنّه يمكنك ارتداء ألوان الباستيل بأكثر من طريقة، فإمّا أن تجعلي إطلالتك بالكامل من ألوان الباستيل أو أن تُدخلي على إطلالتك بعض القطع الفرديّة بهذه الدرجات أو بدرجات مناقضة.
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هذا وتتميّز درجات الباستيل بأنّها تتلاءم بمعظمها مع بعضها البعض، حيث يمكنك المزج بينها وفقاً لذوقك الخاصّ. فمثلاً تستطيعين الجمع بين الأزرق الفاتح والوردي، أو الأخضر والوردي، أو الأزرق والأصفر والبيج. وإذا كنت ترغبين في كسر هدوء هذه الألوان، أدخلي عليها درجات داكنة أو قويّة، مثل الأسود أو الكاميل أو البنّي من خلال إضافة أكسسوارات بهذه الألوان.
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