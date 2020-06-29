عبايات صيفية من وحي البلوجر آمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 05:44 مساءً - اعتمدت البلوجر آمنة على خيارات العبايات في إطلالاتها؛ لمظهر محتشم ومناسب للفتيات العربيات، ولفصل الصيف الحالي؛ ارتدت آمنة عدة عبايات خفيفة ومناسبة لفئة كبيرة من الفتيات العربيات، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكن ومناسباتكن.



خيارات العبايات المطرزة بالذهبي



اعتمدت آمنة على العبايات المطرزة بالذهبي؛ لإطلالة عربية مذهلة، ومن وحيها جمعنا لكنّ عدة خيارات، منها عباية حمراء مزينة بالتطريزات الذهبية المرسومة بالأزرق والأحمر؛ لإطلالة شبابية مذهلة، وارتدت عباية باللون البيج مزينة بالذهبي ومرسومة بالأخضر والأحمر والأسود؛ لمظهر عربي فاخر، وظهرت بعباية زهرية مطرزة بالذهبي؛ لخيار أنثوي، وأطلّت بعباية سكرية ذات تطريزات ذهبية في الجزء العلوي، ومرسومة بالبنفسجي والأخضر في الجزء السفلي من التصميم.

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تنسيقات العبايات الخفيفة للصيف



اختارت آمنة عدة عبايات أنيقة وخفيفة مناسبة للأجواء الحارة، من أبرزها عباية زهرية ناعمة مزينة بفصوص متناثرة؛ لخيار أنثوي، وتأنقت بعباية خضراء مزينة بالزهور الملونة في الجزء العلوي؛ لمظهر عصري مناسب للشابات، ونسقت عباية سماوية مزينة بالشراشيب البنية في الأكمام وفي الجيوب مع فستان وحجاب باللون البني، وتجمّلت بعباية سوداء لامعة مع حزام من الجلد الأسود؛ لخيار فاخر مناسب للمناسبات، وتزيّنت بعباية سوداء مرسومة بالزهور الملونة؛ لمظهر عصري مميز.

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