اتجاهات قبعات صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 05:44 مساءً -

مع دخولنا موسم صيف 2020، لا بد لنا وأن نبحث عن مختلف الاكسسوارات التي تحمينا من حرارة الشمس المرتفعة، وتقي رؤوسنا من الشعور بقوة أشعتها.. والتي تعد القبعات من أهمها وعلى رأس قائمتها.

قبعة بتصميم كاجوال رياضي من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



لذلك، كان لا بد للمصممين من أهم دور الأزياء العالمية أن يدخلوا ضمن مجموعاتهم لهذا لصيف 2020 تصاميم متنوعة لقبعات الموسم من أهم الماركات العالمية، موفرين للمرأة العصرية اكسسوارات مثالية للتزين بها والارتقاء بمختلف إطلالاتهن الصيفية، سواء كانت قبعات الدلو Bucket hat، أو قبعات البيريه Beret hat، أو تلك البوهيمية الأنيقة، أو حتى تلك المستوحاة من الإطلالات العسكرية، أو قبعات الفيدورا المستوحاة من قبعة البناما الرجالية والقبعات الكاجوال مثل تلك التي رصدناها لدى سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo للإطلالات الرياضية.

فلكل ذوق خياره الأمثل ضمن عروض الموسم..من هذا المنطلق، ألقي نظرة معنا اليوم على أبرز اتجاهات قبعات صيف 2020 من خلال الدليل الذي نضعه بين يديك لتتعرفي أكثر على موضتها وتختاري منها ما يلائم شكل وجهك وأسلوبك.

تابعي المزيد: تصاميم قبعات القش الأكثر رواجاً هذا الصيف من وحي منصات العروض

أبرز اتجاهات قبعات صيف 2020

قبعة الدلو موضة صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

Bucket Hat

قبعة الدلو من عرض مارك جايكوبس Marc Jacobs



عادت موضة قبعة الدلو من جديد لتغزو منصات عروض صيف 2020 من خلال خامات بألوان عصرية متنوعة. ولكن من المهم التنويه إلى أن قماش قبعة الدلو يجب أن يكون ناعماً ورقيقاً كي يفي بالغرض.

جاءت قبعة الدلو مميزة وجميلة ضمن عرض آنا سوي Anna Sui، مصممة من نفس القماش الذي تم من خلال ابتكار مجموعة صيف 2020، فلفتتنا القبعات من قماش الأورغانزا بألوانه الحيوية، بالإضافة إلى تلك المصممة من التويد بطبعات الورود.

كذلك، جذبتنا تصاميم قبعة الدلو لدى دار فندي Fendi، حيث تم تنسيقها مع أزياء المجموعة فجاءت بطبعات مستوحاة من عالم الأدغال.

أما الكروشيه، فكان له بروز كبير من خلال قبعة الدلو على منصة كيت سبيد Kate Spade بألوانها الترندي الصيفية.

تابعي المزيد: صيحة القبعة مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

Advertisements

قبعة القش موضة صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

Straw Hat

ظهر القش بالإضافة إلى الخامات المستوحاة من الطبيعة على منصات العديد من الدور العالمية خلال أسابيع الموضة لصيف 2020، وذلك ضمن مختلف الفئات سواء من من خلال الأزياء أو الاكسسوارات من حقائب وأحذية وقبعات حتى.

جاءت موضة تصاميم قبعات القش عصرية وملفتة ضمن عرض دار كريستيان ديور Christian Dior، فرصدناها باللونين الكحلي أو البيج الذي يعد اللون الأصلي للقش، منسوجةً بطريقة التخريمات أو حتى بإحكام أكثر.

أعجبتنا جداً موضة قبعة القش التي رصدناها ضمن عرض مارك جايكوبس Marc Jacobs بألوانها المرحة والصيفية والتي جمعت بين السحر والغرابة.

كذلك، يمكنك الاختيار من بين الكثير من تصاميم قبعة القش التي رأيناها ضمن عروض أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta، إيترو Etro وغيرها من الدور.

قبعة الصياد موضة صيف 2020 من أهم الماركات العالمية

Fisherman Hat

قبعة الصياد من لانفان Lanvin



تتربع قبعة الصياد على عرش موضة قبعات صيف 2020، فهي لم تعد فقط تستخدم للصيد حيث قدمها الكثير من مصممي أهم الماركات العالمية ضمن اتجاهات اكسسوارات الموسم.

إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دار لانفان Lanvin تصاميم قبعة الصياد، إلا أنها ولموسم صيف 2020 برزتها بطريقة أكثر عصرية بألوان حيوية وخامات متناسقة مع مجموعة الأزياء، بالإضافة إلى زر جانبي صغير يسهّل من عملية طيّها.

كما وقدمت دار برادا Prada تصميماً مستوحى من قبعة الصياد، مصممة من قطع من الجلد المثني، مع حواف طويلة مطوية.

كذلك، اختاري تصاميم متعددة لقبعة الصياد من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، سيلف بورتريه Self- Portraitوغيرها من الماركات.

تابعي المزيد: موضة القبعات لربيع وصيف 2020