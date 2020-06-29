أحدث موديلات الفساتين الخفيفة للمحجبات من حنان محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 يونيو 2020 05:44 مساءً - تحرص الفتيات المحجبات في فصل الصيف على اختيار الفساتين الخفيفة والملونة بألوان فاتحة؛ لمظهر صيفي مريح ومحتشم، ولاهتمام البلوجر حنان محمد بمجال الموضة والأزياء، جمعنا لكُنّ عدة تنسيقات ونصائح من وحيها؛ لاختيار الفساتين المحتشمة في الصيف.



نصائح لفساتين المحجبات في الصيف من حنان محمد

فساتين صيفية من حنان محمد



اختيار الملابس الصيفية بالنسبة للفتيات المحجبات يجب أن يكون بناءً على بعض الأسس البسيطة؛ وذلك حتى يحصلن على إطلالة مميزة وعصرية في الوقت ذاته، وأكدت البلوجر حنان محمد أن شكل الجسم عامل مهم للغاية في اختيار "اللوك" المناسب لكِ، بالإضافة إلى أنه يجب اختيار الملابس الصيفية بالنسبة للفتيات بألوان فاتحة ولا تسحب العين، كما يجب مراعاة ألا يزيد تنوع الألوان في الملابس على ٣ ألوان؛ وذلك لتعطي إحساسًا بالراحة والبساطة. وعن الأقمشة؛ تفضِّل حنان في فصل الصيف اختيار الملابس المصنوعة من القطن أو الكتان؛ لفساتين مريحة وخفيفة، كما يجب اختيار الحذاء والحقيبة والطرحة بألوان مكملة لمظهرك.

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تنسيقات الفساتين الزهرية لإطلالة أنثوية

فساتين زهرية



اعتمدت البلوجر حنان محمد على الفساتين المريحة بتدرجات اللون الزهري في إطلالات فصل الصيف، ومن أحدث خياراتها لعام ٢٠٢٠؛ أطلّت بفستان زهري مزيّن بنجوم سوداء، مع حجاب وحقيبة يكسوهما اللون الأسود؛ لخيار أنثوي أنيق، وظهرت بفستان بدرجة فاتحة من الزهري المزين بالزهور الزرقاء مع حجاب أزرق وحذاء وحقيبة وحزام باللون الأبيض؛ لإطلالة صيفية مذهلة، وارتدت فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط ونقط بيضاء مع حجاب وحذاء بكعب أبيض؛ لمظهر شبابي مريح.

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استوحي فساتين الشاطئ من حنان محمد

فساتين الشاطئ



فضّلت حنان محمد اعتماد صيحة قبعة القش مع الحجاب في خياراتها للشاطئ؛ وذلك لتحميها من حرارة الشمس، وتمنحها مظهرًا عصريًّا أنيقًا، وفي الإطلالة الأولى؛ اختارت قبعة القش مع حجاب زهري وفستان أبيض ناعم مزيّن بمطاط في الخصر والأكمام؛ لمظهر نقي ومذهل، وفي الإطلالة الثانية؛ نسقت القبعة مع حجاب أبيض مزيّن بزهور وفستان أزرق مصمم من الجزء العلوي بأزرار وحزام ملونيْن.

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فساتين ناعمة وخفيفة للمحجبات

فساتين ناعمة وخفيفة



لفساتين ناعمة وخفيفة، تأنقت حنان بفستان أبيض مصمم بطبقات ناعمة ونقط سوداء؛ لخيار حيادي أنيق، وتزينت بفستان بنفسجي مصمم بحزام قماشي للخصر وكشكشة في الأكمام مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة؛ لإطلالة ناعمة وأنثوية، وتجمّلت بفستان أحمر مزين بطبعات بيضاء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض، كما ظهرت بفستان ناعم باللون الأزرق مع حجاب أبيض؛ لإطلالة بسيطة للجمعات المنزلية.