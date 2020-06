الامارات | طريقة غير متوقعة لتجديد شباب البشرة !

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة غير متوقعة لتجديد شباب البشرة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول علماء إن غناء أشهر أغاني فرقتي "كوين" و"وام"، وكذلك كايلي مينوغ، يمكن أن يجعلك تبدو أصغر سنا. وزعموا أن سماع الإيقاعات الكلاسيكية لمدة 5 دقائق فقط في اليوم، يمنحك دفعة من هرمون الدوبامين الذي يساهم في الشعور بالرضا، ويساعد على تجديد شباب البشرة. كما يساعد الغناء أيضا على تحريك عضلات الفك، التي تمدد الجلد وتحافظ على نضارته،بحسب صحيفة" ذي صن" البريطانية، و" روسيا اليوم".

وتعاون الكيميائيون في شركة التجميل السويدية "فوريو" (Foreo)، مع الأكاديمية البريطانية للعلاج الصوتي، لتجميع أفضل 10 أغان قد تساهم في تحسين المظهر. وهو يعتمد على كلمات الأغاني التي تقلل من الإجهاد، والإيقاع الذي يعزز تدفق الأكسجين حول الجسم والوجه.

ومن بين أفضل الأغاني التي لا تنسى: "لا توقفني الآن" (Don’t Stop Me Now) لفرقة "كوين"، وSpinning Around لـكايلي، إضافة إلى Wake Me Up Before You Go-Go لـ"وام" وAngels لروبي ويليامز.

وقال متحدث باسم "فوريو": "الخبر السار هو أن الغناء جيد رسميا لوجهك، ومن منا لا يحب الاستماع لأغنية جيدة!". وأضاف: "صُممت قائمة الأغاني لدينا للحصول على بشرة متألقة ومشرقة".

