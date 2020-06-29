آخرهن ريا أبي راشد.. نجمات أثرن الجدل مؤخرا بتغير ملامحهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أثار عدد من الفنانات في الفترة الأخيرة، الجدل بعدما فاجأوا الجمهور بالتغيير الكبير الذي حدث في شكل ملامحهن، سواء كان بهدف الظهور بـ"لوك" جديد أو إخفاء عيب معين أو محو علامات تقدم العمر.

ريا أبي راشد:

الإعلامية ريا أبى راشد تصدرت مؤشر البحث "جوجل" بعد ظهورها في إحدى الصور التي نشرتها على إنستجرام بملامح مختلفة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت إلى عمليات تجميل.

وظهرت "أبي راشد" بملامح مختلفة عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها، وخاصة عند منطقة الفك والخدود، واعتمدت في إطلالتها على المكياج الترابي الناعم، مع أحمر شفاه بلون بارز، واختارت تصفيه الشعر المنسدل على شكل ويفي.

حلا شيحة:

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كما لفتت حلا شيحة الأنظار بقوة أيضا في رمضان الماضي عند ظهورها بمسلسل خيانة عهد بشكل مختلف تمامًا عما كانت تطل به، خاصًة وأنها انقطعت لفترة طويلة عن التمثيل.

وأكثر ما لفت الأنظار هو نفخ شفاهها المحقونة بالبوتكس المبالغ فيه، ولكنها وصفت البوتكس والفلاير التي خضعت له في حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة مساء" على التليفزيون الرسمي، أنها غلطة ولحظة جنون، لأنها تحب وجهها طبيعي دون تغيير، لكنها أرادت أن تخوض التجربة، مضيفة أن جمال وجهها في بساطته، وأكدت أنها لن تخوض هذه التجربة مرة أخرى.

مايا دياب

أيضا المغنية اللبنانية مايا دياب خضعت لعملية تجميل أرادت منها تنحيف الوجه، وبدا بعدها وجهها طويل بشكل غريب، خاصًة وأنها اعتمدت تسريحة شعر أبرزت هذا التغيير.

مي عز الدين

كما ظهرت النجمة مي عز الدين بإطلالة مختلفة تمامًا عن إطلالتها التي اعتاد جمهورها أن يراها بها في أحدث صورة لها، حيث ظهر تقليل من نفخ الخدين، وتجميل بالأنف.