محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تساعد بعض المشروبات الطبيعية على تقوية جهاز المناعة لمواجهة الأمراض والعدوى، ولا سيما عدوى كوفيد 19، ويمكن تناول تلك المشروبات أثناء التواجد بالمقهى، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تناولها على المقهى.. 5 مشروبات لتقوية المناعة ومحاربة كورونا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.