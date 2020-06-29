"قد تكون قاتلة".. احذر الإفراط في تناول أقراص الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

كثير ما ينصح الأطباء بتناول الفيتامينات التي تعزز المناعة وتقويها لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ورغم أن وزارة الصحة دوما ما تنصح بمد الجسم بالفيتامينات من المصادر الطبيعية من المأكولات والمشروبات بدلا من الأقراص الطبية، غير إن كثيرين يتهافتون على تناول مكملات الفيتامينات دون استشارة طبية، ومن غير معرفة الوقت المناسب لها، وهو ما قد يسبب أضرارا صحية خطيرة.

يستعرض "الخليج 365" أضرار الإفراط في تناول أقراص الفيتامينات، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

فيتامين أ

احرص على عدم تناول جرعاته بشكل مفرط، حيث يتراكم في أنسجتك الدهنية، وقد يصيبك بجفاف الجلد، وألم في العظام، وخلل في الكبد، وتراكم السوائل في الدماغ، لذلك عليك تحديد جرعتك اليومية منه.

فيتامينا "ب" و"سي"

حال الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتاميني "ب" و"سي" ستتحلل في الماء وبالعادة يستطيع الجسم التخلص من الزائد منهما، لكن الإفراط في تناول مكملاتهما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتشنجات في المعدة، وتلف الأعصاب.

فيتامين د

يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، لكن أي ارتفاع فيه قد يسبب آثارا عكسية، مثل إزالة جزء من الكالسيوم الموجود في العظام، لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة اللازمة.

فيتامين ي

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الإفراط في تناوله يهدد صحتك، وقد يتسبب في زيادة فرص الإصابة بفقر الدم، وحالات النزيف الداخلي، وزيادة فرص الموت بسبب أمراض القلب.

فيتامينات ثلاثية

تحتوي على "الكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين د"، ويجب استشارة الطبيب قبل تناولها، لأنها تهدد القلب بالعديد من المضاعفات.

فيتامين الحديد

الإفراط في تناولها دون تشخيص طبي، يسبب تراكم الحديد داخل الجسم، ويؤدي إلى تغير في لون البشرة إلى البني، وتضخم في الكبد أو الطحال، وألم في البطن، واضطراب في نبضات القلب.

كما يضر بالحوامل ويؤدي لانخفاض وزن المولود الطبيعي، فضلا عن خلل بنموه خلال فترة الحمل، ويجب تناوله حال وجود نقص شرط أن يكون باستشارة طبية.

فيتامين الزنك

مهم جدا لجسمك في تعزيز المناعة وعمليات أيض الخلايا والنمو الطبيعي، لكن وجوده في الجسم بشكل مفرط عبر المكملات الغذائية، يتسبب في تعطيل وظائف جهاز المناعة، ويسبب نقصا في النحاس وفقر الدم، وتغير في مستويات كريات الدم البيضاء والحمراء.

حالات استثنائية

المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري (NICE)، يوصي بتناول مكملات الفيتامينات لبعض الفئات، مثل حمض الفوليك بالنسبة لجميع السيدات اللائي يفكرن في الإنجاب والحوامل حتى الأسبوع الـ12 من الحمل، أما فيتامين د، مهم بالنسبة للحوامل والأمهات اللائي يرضعن أطفالهن والأطفال من سن 6 أشهر وحتى 5 سنوات، والأشخاص من سن 65 عاما، إضافة إلى الفئات التي لا تتعرض للشمس كثيرا، كما يوصى بتناول جميع الأطفال لمكمل يحتوي على فيتامينات أ و سي و دي من سن 6 أشهر الى 4 سنوات، من أجل نمو الأطفال.