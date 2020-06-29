إليك ما يحدث داخل الجسم عندما تشعر بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجوع إحساس يرتبط بالحاجة إلى الطعام، لكن هل فكرت يوما ماذا يحدث لجسمك عندما يداهمك هذا الشعور؟ فيما يلي التغيرات التي تحدث عندما تكون معدتك فارغة، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

- عندما تكون المعدة فارغة لمدة ساعتين، تبدأ في التقلص لدفع الطعام المتبقي إلى الأمعاء.

- المعدة تطلق هرمون الجريلين (هرمون الجوع)، ومن ثم تُرسل إشارة إلى الدماغ بأن جسمك يحتاج إلى المزيد من الطعام.

- بعد إنتاج الجريلين في القناة الهضمية والانتقال إلى الدماغ، يأمر الدماغ بإطلاق هرمون ثانٍ، يسمى neuropeptide Y، والذي يحفز الشهية، وهذه المادة الكيميائية في الدماغ لها العديد من الوظائف، بما في ذلك زيادة تناول الطعام وتنظيم مستويات الغضب والعدوان.

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- لأن الدوبامين هو ناقل عصبي يساعد في تحسين الوظيفة الذهنية والتركيز، فإن التغيير الطفيف في مستوياتها نتيجة حرمان نفسك من الطعام، يمكن أن يؤثر على قدرتك على التركيز في أداء العمل اليومي. علاوة على ذلك، فإن هذا الناقل العصبي مسؤول أيضا عن السيطرة على العواطف، لذا فإن انخفاضه يمكن أن يعني أنك أقل سيطرة على غضبك.

- مستويات المواد الغذائية الرئيسية في الدم، بما في ذلك الجلوكوز والأحماض الأمينية والدهنية، تكون في أدنى تركيزاتها عند الشعور بالجوع.

- الجوع يسبب أيضا انخفاض نسبة السكر في الدم الذي له تأثير كبير بشكل خاص على المهام والمشاعر عالية المستوى التي تتطلب أكبر قدر من الطاقة، مثل ضبط النفس والغضب، وعندما يفتقر دماغك للوقود الكافي، فإن الجزء من الدماغ المسؤول عن الحد من النبضات الغاضبة ليس لديه موارد كافية لممارسة ضبط النفس.

- الجوع يؤدي إلى عدم امتلاك الجسم صنع الهرمونات والمغذيات الغذائية مثل التيروزين والتريبتوفان والكولين التي توفر البناء لبعض الناقلات العصبية المنظمة للمزاج. والكولين، وهو عنصر غذائي موجود في صفار البيض وهو ناقل عصبي يلعب دورا مهما في الإثارة والانتباه والتحفيز وتنشيط العضلات، والتريبتوفان هو ناقل عصبي مهدئ ترتبط مستوياته المنخفضة بالسلوك العدواني.