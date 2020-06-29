كيف تحمي نفسك من كورونا إذا اضطررت لاستخدام الحمامات العامة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن خطر الإصابة بفيروس كورونا من البراز يبدو منخفضاً، لكن بعض الدراسات أشارت إلى إمكانية إفراز الفيروس بالبراز.

وقال عالم الأحياء الدقيقة، علي نوري، وهو رئيس اتحاد العلماء الأمريكيين: "إذا لم يكن عليك استخدام المرحاض العام، فلا تفعل". مضيفاً: "هذا أول شيء تحتاج إلى معرفته".

ويعود سبب قلق نوري من المراحيض العامة إلى كونها بمثابة غرف صغيرة نسبياً، حيث يصعب ممارسة التباعد الاجتماعي المتفق عليه لمكافحة الوباء. كما أنه يمكن أن تكون المراحيض سيئة التهوية، قائلاً: "الحمامات مساحة مغلقة ولا يوجد فيها نوافذ، لذلك الفيروس سيبقى ببيئة كهذه"، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن بالعربية"

ومن المهم تغطية كرسي المرحاض عند استخدام جهاز الشطف، إذا تواجد، حتى لا تتطاير الجسيمات المنتشرة بالهواء. وأخيراً، يمكن أن تكون أسطح الحمامات، كمقابض الأبواب، قد لُمست من قبل شخص مصاب بـ"كوفيد-19". لذلك، يفضل استخدام الحمام الفردي الذي لا تحتاج إلى مشاركته مع الآخرين.

وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، أشار نوري إلى أن ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي يمكن أن يخفف من بعض مخاطر استخدام المرحاض العام.

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ويقول نوري: "هذه العلاجات منخفضة التقنية ومن المهم التمسك بالأسلحة الوحيدة التي لدينا".

وإذا كان لديك زوجاً من القفازات، ويمكنك استخدامه مرة واحدة، اقترح نوري أن ترتديه أثناء وجودك في الحمام ثم رميه في سلة المهملات عند المغادرة.

ويجب أن تغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل بالصابون والماء الساخن بعد استخدام المرحاض. واحرص على تجفيف يديك باستخدام مناشف ورقية، فهي تزيل أي فيروسات متبقية بشكل أكثر فعالية من مجففات الهواء.

وأخيراً، استخدم منشفة ورقية لإيقاف صنبور المياه وفتح باب الحمام، ثم قم برميها بعيداً أثناء المغادرة.

وقال نوري: "من المهم التفكير في المخاطر النسبية"، مضيفاً أن التنقل في الأماكن العامة أثناء الوباء يأتي مع خطر الإصابة بالعدوى، لكن ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي واتباع معايير النظافة يمكن أن يساعد كثيراً.