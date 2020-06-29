هل تغيرت ملامحها؟.. ريا أبي راشد تثير الجدل في آخر ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت الإعلامية ريا أبى راشد مؤشر البحث جوجل بعد ظهورها فى أحدى الصور التى قامت بنشرها على الإنستجرام بملامح مختلفة الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل الكثير من متابعيها يتساءلون هل خضعت ريا إلى عمليات تجميل.
وظهرت ريا أبي راشد بملامح مختلفة عن التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها، وخاصة عند منطقة الفك والخدود.
واعتمدت في إطلالتها على الماكياج الترابي الناعم، مع أحمر شفاة بلون بارز، واختارت تصفيه الشعر المنسدل على شكل ويفي.
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