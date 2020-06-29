رسالة جديدة من حفيدة رجاء الجداوي لأسرتها وأصدقائها: يا رب تكمل على خير

علاقات و مجتمع

لازالت الفنانة رجاء الجداوي، تعاني من حالة حرجة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتي تستدعي مكوثها بالعناية المركزة واستخدام الجهاز التنفسي، ومن وقتها تلجأ ابنتها الوحيدة وحفيدتها للأدعية الكثيرة طلبًا لشفائها.

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وفي رسالة جديدة نشرتها حفيدتها روضة هاني، عبر حسابها على فيسبوك، وجهتها إلى المساندين لها خلال هذه الفترة قائلة: "سوف أحتاج إلى ألف حياة لأسدد لأسرتي وأصدقائي الدعم الذي أظهروه لي في الشهر الماضي.. قد يبدو ذلك مبتذلًا للغاية لكني أعني ذلك.. لا أعرف ما كنت سأفعله بدونكم.. شكرًا شكرًا شكرًا.. ويا رب تكمل على خير".

وكانت شائعات كثيرة انتشرت قبل أيام عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، الأمر الذي نفاه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتها أميرة حسن مختار، التي ظلت تؤكد على استمرار وضعها الصحي دون تغير.