علاقات و مجتمع
"قبل وبعد" هي سلسلة من الصور تنشرها الإعلامية الكويتية مي العيدان، للعديد من الفنانين، تحمل التنمر ضدهم، إذ تأتي بصورة قبل دخولهم الوسط الفني وتقارنها بأخرى بعد الشهرة وعمليات التجميل.
ووقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن هذه السلسلة، إذ نشرت "العيدان" صورتين لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "صورة نانسي عجرم قبل وبعد.. الله بالدنيا وين كنّا ووين صرنا قبل التجميل والنحت".
وعادة ما تواجه "العيدان" انتقادات متابعيها بسبب ما تنشره فجاءت التعليقات: "نزلي صورتك أنتي ونشوف الفرق"، "من راقب الناس مات هما"، "جميلة بكل حالاتها"، "حلوة قبل وبعد.. بس بدی أعرف أنتی إيه مشكلتك".
ويذكر أن عدد من الفنانين وقعن ضحية تنمر مي العيدان، منهم الفنان محمد رمضان والإعلامية وفاء الكيلاني والفنانة شيرين عبدالوهاب وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "المرة دي نانسي عجرم".. مي العيدان تواصل تنمرها على الفنانين: قبل النحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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