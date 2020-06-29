رضوى الشربيني تدافع عن يوسف الشريف: فنان محترم وعنده مبادئ

علاقات و مجتمع

دعمت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنان يوسف الشريف، عقب إثارته الجدل بتصريحه مع المذيع رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، عن عدم تقديم مشاهد ساخنة أو ملامسة النساء في أعماله الفنية، عقب مشاركته في "هي فوضى".

وغردت الإعلامية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر: "فنان محترم وعنده مبادئ.. وله فكره اللي هو حر فيه.. هو حر فيه...لا أجبر حد إنه يعمل زيه ولا أجبر حد إنه يتفرج عليه.. يوسف الشريف".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "معاكي حق.. وبرده شابوه يوسف الشريف، و"مش فاهم ليه الناس بتهاجمه أصلا"، و "هو فنان محترم.. بس أحرج زمايله بكلامه".

يشار إلى أن مسلسل "النهاية"، هو آخر الأعمال الدرامية، التي شارك بها يوسف الشريف في السباق الرمضاني.