بـ شورت جلد وشعر منسدل.. مايا دياب تتألق في إطلالة بالـ "كاجوال"

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث إطلالة لها.

وظهرت "مايا" وهي مرتدية ملابس كاجوال، مرتدية شورت من خامة الجلد، وتيشرت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا في شكل مموج، وهي تمسك بلوح تزلج في يدها.

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تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصورة في التعليقات: "باربي"، "شكلك يجنن"، "لطيفة أوي يا مايا".

ويذكر أن مايا دياب، كانت تقدم برنامجا من داخل منزلها عبر الإنترنت باسم "Side talks with MAYA"، واستضافت عددا من الفنانين يشتركون معها من خلال برامج الإنترنت، للحديث عن حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.