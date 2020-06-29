بينهم الشمر والزنجبيل.. 5 مشروبات طبيعية بديلة لمسكنات الآلام

صحة

عند الشعور بالآلالم يسرع الكثيرين في تناول المسكنات بشكل أساسي، لتهدئة ما يشعرون به، غير منتبهين للآثار الجانبية لهذه الأدوية، وفي الوقت ذاته توجد بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن اعتمادها كبديل أساسي عن الأدوية والمسكنات.

وبحسب ما عرضه "هيلث لاين"، عن 5 أنواع للمشروبات الطبيعية يمكن تناولها كبديل للمسكنات، تساعد في التخلص من الآلام دون أن تترك آثار جانبية.

Advertisements

الشمر

يحتوي الشمر على مركبات نباتية باسطة للعضلات ومضادة للتقلصات تساعد على تسكين آلام الحيض، وينصح الأطباء بتناول النساء لمشروب الشمر في فترة الدورة الشهرية، لكن لا يجب الإفراط في تناوله.

الليمون باللافندر

يساهم عصير الليمون باللافندر في التخلص من الصداع الناتج عن الإرهاق وقلة النوم خاصة إذا كان محلى بعسل النحل، لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات تجعل الشخص يشعر بالاسترخاء والراحة.

الزعتر والمريمية

يمكن تناول مشروب الزعتر والمريمية للتخلص من آلام الالتهاب، كما أنه له فوائد عدة منها علاج احتقان الأنف المصاحب لنزلات البرد، ويكون تأثيره أكبر عندما يتم تحليته بعسل النحل.

الزنجبيل والليمون

يحتوي مشروب الزنجبيل والليمون على مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في الزنجبيل التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات، بينما يساهم الليمون في علاج الصداع.

الأناناس

إذا كنت تعاني من تشجنات البطن الناتجة عن عسر الهضم فإن عصير الأناناس يساهم في علاجها، كما أنه له دور فعال في تسكين آلام المفاصل، بما يحتويه من إنزيمات البروميلين المضادة للالتهابات.