أبرز الأفكار لتنسيق التنانير الصيفية مستوحاة من عروض الأزياء العالمية 2020

باريس - لايف ستايل
تعدّ التنانير من التصاميم الجذابة والأنيقة والتي تفضلها العديدات في الاطلالات الصيفية في مختلف المناسبات، سواء بالستايل الكاجوال والعملي باختيار تصاميم التنانير بالقصات المريحة والجذابة، أو بالستايل الراقي والأنيق بتصاميم أجمل التنانير بالقصات المتقنة والمميزة. وتتنوّع موديلات وألوان التنانير لهذا الموسم، وهذا ما شاهدناه في عروض الأزياء العالمية لصيف 2020، والتي اخترنا لك مجموعة مميزة منها بموديلات غنيّة، لتختاري ما يعجبك، وتستوحي طرق وأساليب التنسيق.
حرصنا على اختيار تصاميم منوّعة ومختلفة للتنانير، منها القصيرة لمن تفضل الستايل الشبابي بالتنانير الميني، كتنورة “براندون ماكسويل” Brandon Maxwell باللون الأخضر افاتح والجذاب بقصة ناعمة مع عقدة شبابية، وتنورة “ازابيل ماران” Isabel Marant القصيرة باللون الأسود والمزينة بالشك البراق بستايل بوهيمي وشبابي، ولاطلالات ملونة بنقشات مميزة وجذابة كتنورة “بلومارين” Blumarine، باللون الزهري الجذاب مع نقشات الورود بدرجات الباستيل الناعمة، ولاطلالة عصرية وبراقة، اخترنا لك تنورة ذهبية من “دولتشي أند غابانا” Dolce & Gabbana، بصيحة الشراشيب وطول الميدي الراقي، ولاطلالة بسيطة وراقية اخترنا لك تنورة باللون الأبيض من “كلوي” Chloe بطول الركبة مع فتحات جانبية، وصفّ ناعم من الأزرار والذي أضاف لمسة مميزة على التصميم.
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