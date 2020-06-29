طريقة تطهير سجادة الصلاة الشخصية في المنزل

صحة

مع إعادة فتح المساجد، واعتماد المصلين على سجادة شخصية لتأدية الصلوات عليها، خوفا من انتقال فيروس كورونا المستجد، تجددت التساؤلات حول الطريقة الصحيحة لغسلها وتطهيرها.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن كورونا يعيش على الأقمشة مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل السجاد باستمرار، وتخصيص مكان لسلة الغسيل لوضعها مع الملابس المتسخة، والحرص على أن تكون هذه السلّة بعيدة عن حركتنا اليومية، مع عدم تجاهل أو نسيان تنظيف الغسالة، ومسحها جيدًا بعد كل غسلة.

وفيما يلي الطريقة المثالية لغسيل سجادة الصلاة وتطهيرها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقا لتعليمات مركز مكافحة الأمراض والأوبئة الأمريكية "CDC"، وكذلك توجيهات منظمة الصحة العالمية في غسل الأقمشة في زمن كوفيد 19.

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- ارتداء قفازات يمكن التخلص منها قبل بدء تنظيف الملابس.

- لا تهز السجادة.

- غسيل السجادة حسب تعليمات الشركة الصانعة.

- استخدام الماء الدافئ.

- يمكن غسل السجادة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدًا عن بقية سجاد وملابس الأسرة.

- غسل اليدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.