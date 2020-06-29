صور.. "مانيكير" للرجال موضة تثير الجدل.. وخبيرة تجميل تعلق

لايف ستايل

ظهر بطل مسلسل "عروس بيروت"، الفنان السوري فارس ياغي واضعا طلاء أظافر من اللون الأسود في أحدث ظهور له، وشارك بتلك الصور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، وهو ما أثار كثير من الجدل حوله.

وقال ياغي في تعليقه على الصور إن اللوك الخاص به جزء من تقمصه لشخصية مصاص الدماء الشهير "دراكولا"، وكتب في تعليقه على الصور، "عمل فني يحاكي الكونت دراكولا".

وتعرض ياغي رغم ذلك لانتقادات واسعة بسبب وضعه طلاء أظافر وكان من بين تلك التعليقات، "ما حلو كونك رجال تصبغ اظافرك"، و"صدمة كبيرة"، و"ليه عملت كدة مش لايق عليك"، و"ما فهمت شو لهدف من لمناكير!!! حسبي الله ونعم الوكيل"، و"مش ضروري المانيكير يعني"

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وفارس ياغي ليس الأول الذي يثير الجدل بسبب وضعه طلاء أظافر، فقد سبقه شقيق الفنانة منة فضالي، فقد نشرت له صورا برفقتها مؤخرا عبر صفحتها على "إنستجرام"، أثارت الجدل بسبب وضع شقيقها طلاء أظافر من اللون الأسود، مع ارتداءه كثير من الإكسسوارات النسائية.

شباب: دي موضة "الرينبو" أكيد

استنكر أحمد خالد تلك الموضة الغريبة وظهور رجال عرب بها: "اتعودنا نشوف ممثلين أجانب ومش اي حد كمان منهم، بس عرب لا"، وأضاف محمد ناجي لـ"هن"، "ده قرف موضة الرينبو، مستحيل راجل يعمل كدة".

خبيرة تجميل: ده شذوذ في التصرفات

من جهتها علقت خبيرة التجميل المغربية سناء قصوري على تلك الموضة ووصفتها بـ"الغريبة"، موضحة أنها تخص النساء، ولم تعتاد في مجال التجميل على أن يضع رجل طلاء أظافر.

وقالت أيضا إن هذا يعتبر تشبه بالنساء، وشذوذ في التصرفات، مؤكدة أن الرجل يجب أن يكتفي بتنظيف أظافره فقط لدى صالونات التجميل دوت تلوينها، واستنكرت سناء أن تكون تلك الموضة خاصة بالرجال، "مالهاش لازمة".