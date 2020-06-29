قصة صور جمعت بين هند صبري ومحمد صلاح.. لا تترك له مناسبة

علاقات و مجتمع

صور تذكارية، تعود لعامين مضيا، جمعت الفنانة هند صبري ومحمد صلاح، حيث كانت تتواجد الفنانة في إنجلترا والتقت بالفرعون المصري حينها، لتوثق "هند" اللحظة بعدسة الكاميرا، وتسترجع الذكريات في كل مرة، مستندة على تلك اللقطات.

ومؤخرا، أعادت الفنانة صورة من ضمن تلك اللقطات، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتهنئ لاعبنا الدولي، المحترف بصفوف ليفربول، بفوز فريقه بالدوري الانجليزي عقب غياب 30 عاما، معلقة: "مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح، مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي".

متابعة: "تمنياتي بالتوفيق الدائم، مع دعائي لك أن تستمر فخر لنا كعرب، في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة".

ليست تلك المرة هي الأولى التي تثني فيها الفنانة على اللاعب، فمنذ وضع المنتخب المصري قدميه في بطولة كأس العالم عقب غياب 28 عاما، وباتت الفنانة توجه رسائلها للاعب بين الحين والآخر.

ففي عام 2017، شاركت الفنانة بصورة اللاعب، خلال تواجده بالمباراة الأخيرة قبل التأهل لكأس العالم، معلقة: "مبروك لمصر".

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في ٢٠١٨، لم تترك "صبري" عام "صلاح" الذهبي، حيث حمل حينها جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، فضلا عن حصوله لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي لموسم 2017 – 2018 ، وجايزة بوشكاش لأفضل هدف. لتشارك حينها بصورة للأخير، معلقة: "فخر العرب يا صلاح ربنا يحميك".

ومنذ أكثر من عام، شاركت الفنانة هند صبري، بصورها مع اللاعب التي التقطتها معه خلال تواجدها بإنجلترا، عقب فوز نادي ليفربول على منافسه الأرسنال، لتشارك بها حينها.

معلقة: "٢٠١٨- ٥، ٢٠١٩- ١" في إشارة لأهداف اللاعب حينها.