لايف ستايل

التنورة تتألق بالشراشيب هذا الصيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتألق التنورة بالأهداب في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة بوهيمية جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن التنورة ذات الأهداب تأتي هذا الموسم بأطوال مختلفة تتنوع بين القصيرة (ميني) والمتوسطة (ميدي)، كي تجد كل امرأة ما يناسبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض الموديلات تتلألأ بأهداب مصنوعة من اللآلىء أو أحجار الستراس أو أحبال الساتان لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تأسر الألباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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