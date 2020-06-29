التنورة تتألق بالشراشيب هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتألق التنورة بالأهداب في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة بوهيمية جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن التنورة ذات الأهداب تأتي هذا الموسم بأطوال مختلفة تتنوع بين القصيرة (ميني) والمتوسطة (ميدي)، كي تجد كل امرأة ما يناسبها.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض الموديلات تتلألأ بأهداب مصنوعة من اللآلىء أو أحجار الستراس أو أحبال الساتان لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تأسر الألباب.